Врачи известного в России медцентра проверили курганскую больницу

В Курганскую областную больницу приехала группа экспертов из медико-хирургического центра имени Пирогова (Москва). Врачи в течение трех дней будут проверять оказание помощи по профилю «Неврология» в медицинских учреждениях города. Об этом сообщается в официальной группе Курганской областной больницы.
«В Курган с трехдневным визитом прибыла экспертная группа из НМИЦ неврологии им. Пирогова. Врачи оценивали организацию оказания медицинской помощи населению Курганской области по профилю „Неврология“. В первый день эксперты посетили Курганскую областную клиническую больницу», — указано в посте группы.
Сообщается, что с экспертной группой встретился главный врач больницы Николай Плотников. Он рассказал им о том, какую помощь получают пациенты с нарушениями мозгового кровообращения и других. Отмечается, что эксперты посетили региональный сосудистый центр. Как указано в посте, эксперты оценили условия реабилитации в областной больнице положительно.
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