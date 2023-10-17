17 октября 2023

Врачи известного в России медцентра проверили курганскую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, областная больница
Врачи из Москвы приехали проверить курганскую больницу Фото:

В Курганскую областную больницу приехала группа экспертов из медико-хирургического центра имени Пирогова (Москва). Врачи в течение трех дней будут проверять оказание помощи по профилю «Неврология» в медицинских учреждениях города. Об этом сообщается в официальной группе Курганской областной больницы.

«В Курган с трехдневным визитом прибыла экспертная группа из НМИЦ неврологии им. Пирогова. Врачи оценивали организацию оказания медицинской помощи населению Курганской области по профилю „Неврология“. В первый день эксперты посетили Курганскую областную клиническую больницу», — указано в посте группы.

Сообщается, что с экспертной группой встретился главный врач больницы Николай Плотников. Он рассказал им о том, какую помощь получают пациенты с нарушениями мозгового кровообращения и других. Отмечается, что эксперты посетили региональный сосудистый центр. Как указано в посте, эксперты оценили условия реабилитации в областной больнице положительно.

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В Курганскую областную больницу приехала группа экспертов из медико-хирургического центра имени Пирогова (Москва). Врачи в течение трех дней будут проверять оказание помощи по профилю «Неврология» в медицинских учреждениях города. Об этом сообщается в официальной группе Курганской областной больницы. «В Курган с трехдневным визитом прибыла экспертная группа из НМИЦ неврологии им. Пирогова. Врачи оценивали организацию оказания медицинской помощи населению Курганской области по профилю „Неврология“. В первый день эксперты посетили Курганскую областную клиническую больницу», — указано в посте группы. Сообщается, что с экспертной группой встретился главный врач больницы Николай Плотников. Он рассказал им о том, какую помощь получают пациенты с нарушениями мозгового кровообращения и других. Отмечается, что эксперты посетили региональный сосудистый центр. Как указано в посте, эксперты оценили условия реабилитации в областной больнице положительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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