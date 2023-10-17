Врачи известного в России медцентра проверили курганскую больницу

18 октября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Врачи из Москвы приехали проверить курганскую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую областную больницу приехала группа экспертов из медико-хирургического центра имени Пирогова (Москва). Врачи в течение трех дней будут проверять оказание помощи по профилю «Неврология» в медицинских учреждениях города. Об этом сообщается в официальной группе Курганской областной больницы. «В Курган с трехдневным визитом прибыла экспертная группа из НМИЦ неврологии им. Пирогова. Врачи оценивали организацию оказания медицинской помощи населению Курганской области по профилю „Неврология“. В первый день эксперты посетили Курганскую областную клиническую больницу», — указано в посте группы. Сообщается, что с экспертной группой встретился главный врач больницы Николай Плотников. Он рассказал им о том, какую помощь получают пациенты с нарушениями мозгового кровообращения и других. Отмечается, что эксперты посетили региональный сосудистый центр. Как указано в посте, эксперты оценили условия реабилитации в областной больнице положительно.

В Курганскую областную больницу приехала группа экспертов из медико-хирургического центра имени Пирогова (Москва). Врачи в течение трех дней будут проверять оказание помощи по профилю «Неврология» в медицинских учреждениях города. Об этом сообщается в официальной группе Курганской областной больницы. «В Курган с трехдневным визитом прибыла экспертная группа из НМИЦ неврологии им. Пирогова. Врачи оценивали организацию оказания медицинской помощи населению Курганской области по профилю „Неврология“. В первый день эксперты посетили Курганскую областную клиническую больницу», — указано в посте группы. Сообщается, что с экспертной группой встретился главный врач больницы Николай Плотников. Он рассказал им о том, какую помощь получают пациенты с нарушениями мозгового кровообращения и других. Отмечается, что эксперты посетили региональный сосудистый центр. Как указано в посте, эксперты оценили условия реабилитации в областной больнице положительно.