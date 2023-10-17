Власти Тюмени отчитались об убытках своих компаний. Сумма

В Тюмени муниципальные организации отчитались об убытках на 130 миллионов рублей

18 октября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Госпредприятия Тюмени отчитались об убытках на 130 миллионов рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени четыре муниципальные организации в 2022 году понесли убытки на общую сумму в 130 миллионов рублей, самые большие потери у АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Об этом на комиссии по бюджету в гордуме рассказала директор департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Ольга Федоренко. «В 2022 году в муниципальной собственности находились семь акционерных обществ. Из них газета „Тюменский курьер“ получила убыток в размере 1,5 млн рублей, „Тюменская ярмарка“ — 3,5 млн рублей, АО „Тюменский расчетно-информационный центр“ — 21 млн рублей, АО „Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1“ получило убыток в 104 миллиона», — рассказала депутатам Ольга Федоренко. Причины денежных потерь у предприятий разные. Так, в «ТПАТП №1» убыток образовался из-за получения субсидий из бюджета, переоценки и амортизации автобусов, а также увеличения тарифа и числа перевезенных пассажиров. Убытки «Тюменской ярмарки» были связаны с погашением долгов перед заказчиками и увеличением числа проводимых ярмарок, а «ТРИЦ» — с высокими расходами на эксплуатацию здания на улице Первомайской, 40, в связи с ремонтом.

В Тюмени четыре муниципальные организации в 2022 году понесли убытки на общую сумму в 130 миллионов рублей, самые большие потери у АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Об этом на комиссии по бюджету в гордуме рассказала директор департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Ольга Федоренко. «В 2022 году в муниципальной собственности находились семь акционерных обществ. Из них газета „Тюменский курьер“ получила убыток в размере 1,5 млн рублей, „Тюменская ярмарка“ — 3,5 млн рублей, АО „Тюменский расчетно-информационный центр“ — 21 млн рублей, АО „Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1“ получило убыток в 104 миллиона», — рассказала депутатам Ольга Федоренко. Причины денежных потерь у предприятий разные. Так, в «ТПАТП №1» убыток образовался из-за получения субсидий из бюджета, переоценки и амортизации автобусов, а также увеличения тарифа и числа перевезенных пассажиров. Убытки «Тюменской ярмарки» были связаны с погашением долгов перед заказчиками и увеличением числа проводимых ярмарок, а «ТРИЦ» — с высокими расходами на эксплуатацию здания на улице Первомайской, 40, в связи с ремонтом.