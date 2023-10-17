В Перми открылась выставка, посвященная СВО

18 октября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Выставка разделена на две части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми начала работу выставка «Мы защищаем свой дом», посвященная спецоперации. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Сегодня первый день работы выставки „Мы защищаем свой родной дом“, посвященной спецоперации. Она стала логичным продолжением и развитием экспозиции „Оружие Победы“ на Шпагина. Считаю, что выставку должен посетить каждый», — написал глава. Выставка разделена на две части. Первая часть посвящена причинам начала спецоперации, также тут представлены множество видео- и фотоматериалов и организован краткий экскурс в историю для посетителей. Во второй части рассказывается о героях СВО и вкладе в спецоперацию Пермского края. Стенды здесь расскажут о снабжении армии вооружением и снаряжением, которое производится на пермских предприятиях, батальонах «Ветлан», «Молот», «Парма» и «Уральский медведь», труде волонтеров и подвигах военнослужащих и добровольцев. Также посетители могут дополнительно узнать на выставке о помощи Пермского края в восстановлении Северодонецка (ЛНР). В планах у властей, как добавил Махонин, создать полноценный музей СВО на базе «Оружия Победы». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край заключил соглашение с администрацией Северодонецка о восстановлении города. С 2022 года регион помог восстановить несколько школ, центральное отопление, а также отправил безвозмездно технику для коммунальных служб Северодонецка. Также неравнодушные жители края периодически отправляют гуманитарные грузы для жителей города, а местные дети ездят отдыхать в пермские лагеря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми начала работу выставка «Мы защищаем свой дом», посвященная спецоперации. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Сегодня первый день работы выставки „Мы защищаем свой родной дом“, посвященной спецоперации. Она стала логичным продолжением и развитием экспозиции „Оружие Победы“ на Шпагина. Считаю, что выставку должен посетить каждый», — написал глава. Выставка разделена на две части. Первая часть посвящена причинам начала спецоперации, также тут представлены множество видео- и фотоматериалов и организован краткий экскурс в историю для посетителей. Во второй части рассказывается о героях СВО и вкладе в спецоперацию Пермского края. Стенды здесь расскажут о снабжении армии вооружением и снаряжением, которое производится на пермских предприятиях, батальонах «Ветлан», «Молот», «Парма» и «Уральский медведь», труде волонтеров и подвигах военнослужащих и добровольцев. Также посетители могут дополнительно узнать на выставке о помощи Пермского края в восстановлении Северодонецка (ЛНР). В планах у властей, как добавил Махонин, создать полноценный музей СВО на базе «Оружия Победы». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край заключил соглашение с администрацией Северодонецка о восстановлении города. С 2022 года регион помог восстановить несколько школ, центральное отопление, а также отправил безвозмездно технику для коммунальных служб Северодонецка. Также неравнодушные жители края периодически отправляют гуманитарные грузы для жителей города, а местные дети ездят отдыхать в пермские лагеря.