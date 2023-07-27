Пермские власти обеспечат теплом школы и детсады в Северодонецке

За счет поддержки правительства Пермского края в Северодонецке установят котельные
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Две котельные мощностью 1,3 МВт обеспечат теплом школу и детсад Фото:

В Северодонецке (ЛНР) за счет бюджета Пермского края поставят две газовые котельные в течение года. Благодаря ним отопление в холодное время года получат местные детсад и школа, сообщает сайт правительства региона.

«В Северодонецке (Луганская Народная Республика) в этом году благодаря поддержке правительства Пермского края установят 2 газовые котельные общей мощностью 1,3 МВт. Благодаря этому будут обеспечены теплом садик, школа и еще ряд социально значимых объектов», — говорится на сайте. Котельные будут полностью автономны, контракт на их установку уже подписан.

Губернатор Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка летом 2022 года. Пермский край постепенно помогает в ремонте разрушенных зданий, восстановлении коммунальной инфраструктуры города, постоянно отправляет гуманитарные грузы жителям, а также принимает в своих детских лагерях северодонецких школьников. Ранее глава края отчитался о об отправке очередной партии гуманитарного груза горожанам.

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В Северодонецке (ЛНР) за счет бюджета Пермского края поставят две газовые котельные в течение года. Благодаря ним отопление в холодное время года получат местные детсад и школа, сообщает сайт правительства региона. «В Северодонецке (Луганская Народная Республика) в этом году благодаря поддержке правительства Пермского края установят 2 газовые котельные общей мощностью 1,3 МВт. Благодаря этому будут обеспечены теплом садик, школа и еще ряд социально значимых объектов», — говорится на сайте. Котельные будут полностью автономны, контракт на их установку уже подписан. Губернатор Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка летом 2022 года. Пермский край постепенно помогает в ремонте разрушенных зданий, восстановлении коммунальной инфраструктуры города, постоянно отправляет гуманитарные грузы жителям, а также принимает в своих детских лагерях северодонецких школьников. Ранее глава края отчитался о об отправке очередной партии гуманитарного груза горожанам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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