17 октября 2023

СУЭНКО займется реконструкцией исторической части Тобольска

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тобольска, тобольск
Энергетики приведут в порядок Базарную площадь Тобольска Фото:

Компания СУЭНКО займется реконструкцией трех исторических зданий на Базарной площади Тобольска (Тюменская область). Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается формирование нового архитектурного облика Базарной площади в Тобольске. Энергетическая компания СУЭНКО реконструирует три здания, являющихся объектами культурного наследия, и соединит их в единый комплекс с пятью новыми и 12-ю отремонтированными строениями. Старые и новые сооружения будут выполнены в одной визуальной концепции, чтобы при виде сверху, со смотровой площадки Тобольского кремля, они смотрелись единым архитектурным ансамблем», — указано в публикации администрации Тобольска.

В мэрии добавили, что работы по реставрации пройдут в зданиях городских бань, насосной и электростанции. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Работы по реставрации Базарной площади продлятся с 2023 по 2026 гг. При этом, энергетики снесут 11 старых строений, которые не имеют культурной ценности. «С октября и до конца 2023 года одно здание уже будет возведено. Строительство еще четырех новых сооружений, а также реконструкция 12-ти объектов стартует в 2024 году», — сообщает паблик тобольской мэрии.

СУЭНКО также проведет работы по благоустройству территории, подведению коммуникаций и организации подъездных путей к Базарной площади. Компания занимается реставрацией за счет собственных средств.

Работы по реконструкции зданий на Базарной площади Тобольска начнутся в 2024 году
Работы по реконструкции зданий на Базарной площади Тобольска начнутся в 2024 году
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Компания СУЭНКО займется реконструкцией трех исторических зданий на Базарной площади Тобольска (Тюменская область). Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается формирование нового архитектурного облика Базарной площади в Тобольске. Энергетическая компания СУЭНКО реконструирует три здания, являющихся объектами культурного наследия, и соединит их в единый комплекс с пятью новыми и 12-ю отремонтированными строениями. Старые и новые сооружения будут выполнены в одной визуальной концепции, чтобы при виде сверху, со смотровой площадки Тобольского кремля, они смотрелись единым архитектурным ансамблем», — указано в публикации администрации Тобольска. В мэрии добавили, что работы по реставрации пройдут в зданиях городских бань, насосной и электростанции. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Работы по реставрации Базарной площади продлятся с 2023 по 2026 гг. При этом, энергетики снесут 11 старых строений, которые не имеют культурной ценности. «С октября и до конца 2023 года одно здание уже будет возведено. Строительство еще четырех новых сооружений, а также реконструкция 12-ти объектов стартует в 2024 году», — сообщает паблик тобольской мэрии. СУЭНКО также проведет работы по благоустройству территории, подведению коммуникаций и организации подъездных путей к Базарной площади. Компания занимается реставрацией за счет собственных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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