СУЭНКО займется реконструкцией исторической части Тобольска

18 октября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Энергетики приведут в порядок Базарную площадь Тобольска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Компания СУЭНКО займется реконструкцией трех исторических зданий на Базарной площади Тобольска (Тюменская область). Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается формирование нового архитектурного облика Базарной площади в Тобольске. Энергетическая компания СУЭНКО реконструирует три здания, являющихся объектами культурного наследия, и соединит их в единый комплекс с пятью новыми и 12-ю отремонтированными строениями. Старые и новые сооружения будут выполнены в одной визуальной концепции, чтобы при виде сверху, со смотровой площадки Тобольского кремля, они смотрелись единым архитектурным ансамблем», — указано в публикации администрации Тобольска. В мэрии добавили, что работы по реставрации пройдут в зданиях городских бань, насосной и электростанции. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Работы по реставрации Базарной площади продлятся с 2023 по 2026 гг. При этом, энергетики снесут 11 старых строений, которые не имеют культурной ценности. «С октября и до конца 2023 года одно здание уже будет возведено. Строительство еще четырех новых сооружений, а также реконструкция 12-ти объектов стартует в 2024 году», — сообщает паблик тобольской мэрии. СУЭНКО также проведет работы по благоустройству территории, подведению коммуникаций и организации подъездных путей к Базарной площади. Компания занимается реставрацией за счет собственных средств. Работы по реконструкции зданий на Базарной площади Тобольска начнутся в 2024 году Паблик «Администрация города Тобольска» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/publicadmtobolsk Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания СУЭНКО займется реконструкцией трех исторических зданий на Базарной площади Тобольска (Тюменская область). Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Продолжается формирование нового архитектурного облика Базарной площади в Тобольске. Энергетическая компания СУЭНКО реконструирует три здания, являющихся объектами культурного наследия, и соединит их в единый комплекс с пятью новыми и 12-ю отремонтированными строениями. Старые и новые сооружения будут выполнены в одной визуальной концепции, чтобы при виде сверху, со смотровой площадки Тобольского кремля, они смотрелись единым архитектурным ансамблем», — указано в публикации администрации Тобольска. В мэрии добавили, что работы по реставрации пройдут в зданиях городских бань, насосной и электростанции. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Работы по реставрации Базарной площади продлятся с 2023 по 2026 гг. При этом, энергетики снесут 11 старых строений, которые не имеют культурной ценности. «С октября и до конца 2023 года одно здание уже будет возведено. Строительство еще четырех новых сооружений, а также реконструкция 12-ти объектов стартует в 2024 году», — сообщает паблик тобольской мэрии. СУЭНКО также проведет работы по благоустройству территории, подведению коммуникаций и организации подъездных путей к Базарной площади. Компания занимается реставрацией за счет собственных средств.