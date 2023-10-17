17 октября 2023

Дизайнеры из ХМАО создают коллекцию одежды для кинофестиваля «Дух огня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия 16го кинофестиваля "Дух огня". Ханты-Мансийск, кинофестиваль, дух огня, церемония открытия
Модную линейку одежды для кинофестиваля «Дух огня» покажут в 2025 году Фото:

В ХМАО появится коллекция одежды для представителей делегаций ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Продуктом разработки станет фирменный стиль для кинофестиваля, рассказала URA.RU руководитель проекта Елена Скакун.

«Идея проекта — сохранить традиции кинофестиваля и создать для него новый фирменный стиль. Наша цель — повысить узнаваемость „Духа огня“ путем моды не только в ХМАО, а и за его пределами. Пока что коллекция рассчитана только на представителей фестиваля, но также будет и линейка с мерчем», — рассказала Скакун.

Коллекция будет включать три капсулы, среди них — деловая капсула, капсула в стиле кэжуал и сувенирный набор для гостей и участников кинофестиваля. Модную линейку планируется презентовать на церемонии открытия «Духа огня» в 2025 году.

Для 20-го по счету кинофестиваля также был разработан культурный бренд, вдохновленный творчеством художника Геннадия Райшева. Коллекция одежды была выполнена в спортивном стиле с национальными элементами народов ханты и манси. «Предыдущие работы были удачно отмечены заказчиками, поэтому мы беремся за следующую продукцию», — добавила Скакун.

Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер из ХМАО Ирина Сатыгина создает коллекцию современной одежды в этно-стиле. Для разработки образов дизайнер использовала нейросеть.

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В ХМАО появится коллекция одежды для представителей делегаций ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Продуктом разработки станет фирменный стиль для кинофестиваля, рассказала URA.RU руководитель проекта Елена Скакун. «Идея проекта — сохранить традиции кинофестиваля и создать для него новый фирменный стиль. Наша цель — повысить узнаваемость „Духа огня“ путем моды не только в ХМАО, а и за его пределами. Пока что коллекция рассчитана только на представителей фестиваля, но также будет и линейка с мерчем», — рассказала Скакун. Коллекция будет включать три капсулы, среди них — деловая капсула, капсула в стиле кэжуал и сувенирный набор для гостей и участников кинофестиваля. Модную линейку планируется презентовать на церемонии открытия «Духа огня» в 2025 году. Для 20-го по счету кинофестиваля также был разработан культурный бренд, вдохновленный творчеством художника Геннадия Райшева. Коллекция одежды была выполнена в спортивном стиле с национальными элементами народов ханты и манси. «Предыдущие работы были удачно отмечены заказчиками, поэтому мы беремся за следующую продукцию», — добавила Скакун. Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер из ХМАО Ирина Сатыгина создает коллекцию современной одежды в этно-стиле. Для разработки образов дизайнер использовала нейросеть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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