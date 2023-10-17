Дизайнеры из ХМАО создают коллекцию одежды для кинофестиваля «Дух огня»

В ХМАО появится коллекция одежды для представителей делегаций ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Продуктом разработки станет фирменный стиль для кинофестиваля, рассказала URA.RU руководитель проекта Елена Скакун.
«Идея проекта — сохранить традиции кинофестиваля и создать для него новый фирменный стиль. Наша цель — повысить узнаваемость „Духа огня“ путем моды не только в ХМАО, а и за его пределами. Пока что коллекция рассчитана только на представителей фестиваля, но также будет и линейка с мерчем», — рассказала Скакун.
Коллекция будет включать три капсулы, среди них — деловая капсула, капсула в стиле кэжуал и сувенирный набор для гостей и участников кинофестиваля. Модную линейку планируется презентовать на церемонии открытия «Духа огня» в 2025 году.
Для 20-го по счету кинофестиваля также был разработан культурный бренд, вдохновленный творчеством художника Геннадия Райшева. Коллекция одежды была выполнена в спортивном стиле с национальными элементами народов ханты и манси. «Предыдущие работы были удачно отмечены заказчиками, поэтому мы беремся за следующую продукцию», — добавила Скакун.
Ранее URA.RU рассказывало, что дизайнер из ХМАО Ирина Сатыгина создает коллекцию современной одежды в этно-стиле. Для разработки образов дизайнер использовала нейросеть.
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