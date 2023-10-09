09 октября 2023

Дизайнер из ХМАО создает коллекцию одежды с помощью нейросети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наумова Александра и Галимова Ульяна, дизайнеры одежды бренда CUTE в своем шоуруме-ателье. Екатеринбург, лекало, выкройка
Дизайнер Ирина Сатыгина создает коллекцию одежды, вдохновленную этно-культурой ХМАО Фото:

В ХМАО появится новая коллекция современной одежды в этно-стиле, которую покажут на дефиле в Ханты-Мансийске. Для разработки образов дизайнер использовала нейросеть. Об этом URA.RU сообщила Ирина Сатыгина.

«Проект „МАНСИ HOODIE“ подразумевает создание верхней одежды с капюшоном — толстовок, пальто, мантий и анораков. С помощью нейросети я визуализирую наброски: описываю искусственному интеллекту свою идею, а он предлагает свой вариант. Так и находятся интересные задумки, с учетом которых я формирую новый запрос для образа», — рассказала Сатыгина.

Одежда будет отличаться необычной формой, вдохновленной природой и этно-культурой региона. «Есть задумка сделать пальто, вдохновленное лисицей: у него будет капюшон с двумя вершинами, как ушки. А у задней части будет удлиненный подол, как хвост», — добавила дизайнер.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.

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В ХМАО появится новая коллекция современной одежды в этно-стиле, которую покажут на дефиле в Ханты-Мансийске. Для разработки образов дизайнер использовала нейросеть. Об этом URA.RU сообщила Ирина Сатыгина. «Проект „МАНСИ HOODIE“ подразумевает создание верхней одежды с капюшоном — толстовок, пальто, мантий и анораков. С помощью нейросети я визуализирую наброски: описываю искусственному интеллекту свою идею, а он предлагает свой вариант. Так и находятся интересные задумки, с учетом которых я формирую новый запрос для образа», — рассказала Сатыгина. Одежда будет отличаться необычной формой, вдохновленной природой и этно-культурой региона. «Есть задумка сделать пальто, вдохновленное лисицей: у него будет капюшон с двумя вершинами, как ушки. А у задней части будет удлиненный подол, как хвост», — добавила дизайнер. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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