Дизайнер из ХМАО создает коллекцию одежды с помощью нейросети. Фото

10 октября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Дизайнер Ирина Сатыгина создает коллекцию одежды, вдохновленную этно-культурой ХМАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО появится новая коллекция современной одежды в этно-стиле, которую покажут на дефиле в Ханты-Мансийске. Для разработки образов дизайнер использовала нейросеть. Об этом URA.RU сообщила Ирина Сатыгина.



«Проект „МАНСИ HOODIE“ подразумевает создание верхней одежды с капюшоном — толстовок, пальто, мантий и анораков. С помощью нейросети я визуализирую наброски: описываю искусственному интеллекту свою идею, а он предлагает свой вариант. Так и находятся интересные задумки, с учетом которых я формирую новый запрос для образа», — рассказала Сатыгина.



Одежда будет отличаться необычной формой, вдохновленной природой и этно-культурой региона. «Есть задумка сделать пальто, вдохновленное лисицей: у него будет капюшон с двумя вершинами, как ушки. А у задней части будет удлиненный подол, как хвост», — добавила дизайнер.



Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.

В ХМАО появится новая коллекция современной одежды в этно-стиле, которую покажут на дефиле в Ханты-Мансийске. Для разработки образов дизайнер использовала нейросеть. Об этом URA.RU сообщила Ирина Сатыгина. «Проект „МАНСИ HOODIE“ подразумевает создание верхней одежды с капюшоном — толстовок, пальто, мантий и анораков. С помощью нейросети я визуализирую наброски: описываю искусственному интеллекту свою идею, а он предлагает свой вариант. Так и находятся интересные задумки, с учетом которых я формирую новый запрос для образа», — рассказала Сатыгина. Одежда будет отличаться необычной формой, вдохновленной природой и этно-культурой региона. «Есть задумка сделать пальто, вдохновленное лисицей: у него будет капюшон с двумя вершинами, как ушки. А у задней части будет удлиненный подол, как хвост», — добавила дизайнер. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.