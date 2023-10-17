Экс-полицейский из Сургута, пытавший задержанных, сбежал из зала суда

Майор полиции из Сургута, которого городской суд приговорил к 6,5 годам колонии за нанесение побоев задержанным и лишению звания, сбежал из зала заседаний. Как рассказали URA.RU в пресс-службе суда, он находился под подпиской о невыезде до вынесения приговора, и, выслушав его, не стал дожидаться конвоиров, а спокойно покинул здание.
«Майор полиции из Сургута, пытавший задержанных, сбежал из зала суда. До заседания он находился под подпиской о невыезде. Выслушав приговор о лишении звания и отправке в колонию на 6,5 лет, экс-полицейский не стал дожидаться конвоиров, поднимавшихся по лестнице, а спокойно покинул помещение. Его объявили в федеральный розыск», — сообщили в ведомстве.
Бывший полицейский с января по февраль 2020 года незаконно применял к задержанным спецсредства и наносил им телесные повреждения. При этом суд установил, что при задержании они не сопротивлялись и не представляли опасности для сотрудника. Судья признал его виновным, при этом, приговор в законную силу не вступил.
Ранее URA.RU писало о приговоре в отношении экс-силовика, пытавшего задержанных. Его осудили на 6,5 лет за неоднократное превышение полномочий с применением насилия и спецсредств.
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