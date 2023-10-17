Экс-полицейский из Сургута, пытавший задержанных, сбежал из зала суда

18 октября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Бывший майор полиции не дождался конвоиров и просто ушел из здания суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Майор полиции из Сургута, которого городской суд приговорил к 6,5 годам колонии за нанесение побоев задержанным и лишению звания, сбежал из зала заседаний. Как рассказали URA.RU в пресс-службе суда, он находился под подпиской о невыезде до вынесения приговора, и, выслушав его, не стал дожидаться конвоиров, а спокойно покинул здание. «Майор полиции из Сургута, пытавший задержанных, сбежал из зала суда. До заседания он находился под подпиской о невыезде. Выслушав приговор о лишении звания и отправке в колонию на 6,5 лет, экс-полицейский не стал дожидаться конвоиров, поднимавшихся по лестнице, а спокойно покинул помещение. Его объявили в федеральный розыск», — сообщили в ведомстве. Бывший полицейский с января по февраль 2020 года незаконно применял к задержанным спецсредства и наносил им телесные повреждения. При этом суд установил, что при задержании они не сопротивлялись и не представляли опасности для сотрудника. Судья признал его виновным, при этом, приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало о приговоре в отношении экс-силовика, пытавшего задержанных. Его осудили на 6,5 лет за неоднократное превышение полномочий с применением насилия и спецсредств.

Майор полиции из Сургута, которого городской суд приговорил к 6,5 годам колонии за нанесение побоев задержанным и лишению звания, сбежал из зала заседаний. Как рассказали URA.RU в пресс-службе суда, он находился под подпиской о невыезде до вынесения приговора, и, выслушав его, не стал дожидаться конвоиров, а спокойно покинул здание. «Майор полиции из Сургута, пытавший задержанных, сбежал из зала суда. До заседания он находился под подпиской о невыезде. Выслушав приговор о лишении звания и отправке в колонию на 6,5 лет, экс-полицейский не стал дожидаться конвоиров, поднимавшихся по лестнице, а спокойно покинул помещение. Его объявили в федеральный розыск», — сообщили в ведомстве. Бывший полицейский с января по февраль 2020 года незаконно применял к задержанным спецсредства и наносил им телесные повреждения. При этом суд установил, что при задержании они не сопротивлялись и не представляли опасности для сотрудника. Судья признал его виновным, при этом, приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU писало о приговоре в отношении экс-силовика, пытавшего задержанных. Его осудили на 6,5 лет за неоднократное превышение полномочий с применением насилия и спецсредств.