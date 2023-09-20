Экс-полицейский из Сургута издевался над задержанными

Бывший полицейский наносил телесные повреждения задержанным, которые не сопротивлялись Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте бывшего сотрудника полиции осудили на 6,5 лет за неоднократное превышение полномочий с применением насилия и спецсредств. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры.

«Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „а, б“ ч. 3ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) и п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением специальных средств). Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации.

Бывший полицейский с января по февраль 2020 года незаконно применял к задержанным спецсредства и наносил им телесные повреждения. При этом суд установил, что при задержании они не сопротивлялись и не представляли опасности для сотрудника. Судья признал его виновным. Приговор в законную силу не вступил.

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