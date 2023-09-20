20 сентября 2023

Экс-полицейский из Сургута издевался над задержанными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, суд, личное дело, сотрудник фсин
Бывший полицейский наносил телесные повреждения задержанным, которые не сопротивлялись Фото:

В Сургуте бывшего сотрудника полиции осудили на 6,5 лет за неоднократное превышение полномочий с применением насилия и спецсредств. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры.

«Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „а, б“ ч. 3ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) и п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением специальных средств). Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации.

Бывший полицейский с января по февраль 2020 года незаконно применял к задержанным спецсредства и наносил им телесные повреждения. При этом суд установил, что при задержании они не сопротивлялись и не представляли опасности для сотрудника. Судья признал его виновным. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало о другом громком уголовном деле. Прокуратура разоблачила симулянта, который пытался избежать наказания за убийство и захват заложников.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте бывшего сотрудника полиции осудили на 6,5 лет за неоднократное превышение полномочий с применением насилия и спецсредств. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры. «Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „а, б“ ч. 3ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) и п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением специальных средств). Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации. Бывший полицейский с января по февраль 2020 года незаконно применял к задержанным спецсредства и наносил им телесные повреждения. При этом суд установил, что при задержании они не сопротивлялись и не представляли опасности для сотрудника. Судья признал его виновным. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало о другом громком уголовном деле. Прокуратура разоблачила симулянта, который пытался избежать наказания за убийство и захват заложников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...