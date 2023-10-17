Тюменские власти рассказали, когда запустят движение по новой развязке

В Тюмени движение по трехуровневой развязке запустят до 1 ноября. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Пока движение планируют открыть по третьему ярусу с улицы Дружбы на Малышева.
«Рабочее движение по новой трехуровневой развязке планируется запустить до 1 ноября текущего года», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что дорогу откроют уже в текущем году.
На новой развязке появятся съезды с улицы Дружбы на Мельникайте и с Мельникайте на Дружбы. Тюменцам станет легче добираться из Заречных микрорайонов, с Мыса и ММС в центральную и другие части города.
Агентство писало, что трехуровневую развязку в Тюмени откроют до конца 2023 года. К реализации проекта приступили в 2020 году. Новая развязка разгрузит дороги и соединит между собой части города.
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