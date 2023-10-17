В ХМАО продают промбазу легендарного предприятия геологов

18 октября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Начальная цена всей недвижимости компании«Сосьвапромгеология» на торгах — меньше трех млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березовском районе ХМАО продается промышленная база обанкротившегося геологоразведочного предприятия «Сосьвапромгеология». Представитель электронной торговой площадки сообщил, что начальная цена 15 лотов составляет меньше трех миллионов рублей. «Объявлены публичные торги по продаже имущества компании-банкрота „Сосьвапромгеология“ в Саранпуле Березовского района ХМАО. На аукцион выставлены 15 лотов, совокупная начальная цена всей недвижимости — 2 743 204 рубля», — сообщил представитель продавца. В списке недвижимости — здания заправки, аккумуляторной, вулканизаторской, диспетчерской, кузница и лесопильный цех, несколько складов и гаражей. Вместе с постройками продаются земельные участки, на которых они расположены. Ранее URA.RU писало, что руководитель ПАО «Сосьвапромгеология» Андрей Андреев осужден на четыре года условно. Он незаконно распорядился драгметаллами, принадлежащими компании, что стало причиной банкротства предприятия.

В Березовском районе ХМАО продается промышленная база обанкротившегося геологоразведочного предприятия «Сосьвапромгеология». Представитель электронной торговой площадки сообщил, что начальная цена 15 лотов составляет меньше трех миллионов рублей. «Объявлены публичные торги по продаже имущества компании-банкрота „Сосьвапромгеология“ в Саранпуле Березовского района ХМАО. На аукцион выставлены 15 лотов, совокупная начальная цена всей недвижимости — 2 743 204 рубля», — сообщил представитель продавца. В списке недвижимости — здания заправки, аккумуляторной, вулканизаторской, диспетчерской, кузница и лесопильный цех, несколько складов и гаражей. Вместе с постройками продаются земельные участки, на которых они расположены. Ранее URA.RU писало, что руководитель ПАО «Сосьвапромгеология» Андрей Андреев осужден на четыре года условно. Он незаконно распорядился драгметаллами, принадлежащими компании, что стало причиной банкротства предприятия.