В зоне проведения СВО погиб житель ЯНАО

18 октября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Артем Козырь был посмертно награжден орденом Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб житель города Муравленко (ЯНАО) Артем Козырь. Об этом сообщает официальный telegram-канал городской администрации. «Муравленковцы простятся с военнослужащим Артемом Козырем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В Муравленко Артем окончил многопрофильный колледж, работал в сфере дорожного строительства. В июне 2023 года добровольно заключил контракт с Минобороны России. В зоне СВО выполнял обязанности топогеодезиста. Погиб в артиллерийском бою», — указано в сообщении администрации Муравленко. Там добавили, что Артем Козырь был посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с военнослужащим состоится в храме Преображения Господня г. Муравленко 19 октября в 12.30. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

Во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб житель города Муравленко (ЯНАО) Артем Козырь. Об этом сообщает официальный telegram-канал городской администрации. «Муравленковцы простятся с военнослужащим Артемом Козырем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В Муравленко Артем окончил многопрофильный колледж, работал в сфере дорожного строительства. В июне 2023 года добровольно заключил контракт с Минобороны России. В зоне СВО выполнял обязанности топогеодезиста. Погиб в артиллерийском бою», — указано в сообщении администрации Муравленко. Там добавили, что Артем Козырь был посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с военнослужащим состоится в храме Преображения Господня г. Муравленко 19 октября в 12.30. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.