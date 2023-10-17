17 октября 2023
16 октября 2023

В зоне проведения СВО погиб житель ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Артем Козырь был посмертно награжден орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб житель города Муравленко (ЯНАО) Артем Козырь. Об этом сообщает официальный telegram-канал городской администрации.

«Муравленковцы простятся с военнослужащим Артемом Козырем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В Муравленко Артем окончил многопрофильный колледж, работал в сфере дорожного строительства. В июне 2023 года добровольно заключил контракт с Минобороны России. В зоне СВО выполнял обязанности топогеодезиста. Погиб в артиллерийском бою», — указано в сообщении администрации Муравленко.

Там добавили, что Артем Козырь был посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с военнослужащим состоится в храме Преображения Господня г. Муравленко 19 октября в 12.30.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб житель города Муравленко (ЯНАО) Артем Козырь. Об этом сообщает официальный telegram-канал городской администрации. «Муравленковцы простятся с военнослужащим Артемом Козырем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В Муравленко Артем окончил многопрофильный колледж, работал в сфере дорожного строительства. В июне 2023 года добровольно заключил контракт с Минобороны России. В зоне СВО выполнял обязанности топогеодезиста. Погиб в артиллерийском бою», — указано в сообщении администрации Муравленко. Там добавили, что Артем Козырь был посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с военнослужащим состоится в храме Преображения Господня г. Муравленко 19 октября в 12.30. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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