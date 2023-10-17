В ЯНАО нашли нового директора для одной из замешанных в скандале школ

В Салехарде (ЯНАО) назначили нового директора школы №2, после внезапного увольнения руководителя учреждения, завхоз которого подозревается во взятках. О вступлении педагога в должность сообщили в telegram-канале мэрии города.
«Директором школы №2 в Салехарде назначена Марина Колчина. Марина Николаевна с 2013 года трудится в школе №2 учителем физики, руководит опорной школой физико-математического и IT-профиля», — говорится в сообщении.
Новый руководитель образовательного учреждения считает своим примером в педагогическом мастерстве бывшего директора — Елену Савицкую. «Когда я была рядовым учителем, она всегда задавала нужный вектор к профессиональному развитию. Именно она ставила высокую планку, которую мы будем и в дальнейшем держать», — процитировали представители администрации Салехарда Марину Колчину.
Ранее URA.RU рассказало о неожиданном увольнении директора школы №2 в Салехарде (ЯНАО). Предполагается, что заместитель по административно-хозяйственной части упомянутой школы причастен к коррупционному скандалу.
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