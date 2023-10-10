В Салехарде увольняются директора школ, замы которых причастны к коррупционному скандалу

В Салехарде уволилась директор школы, завхоз которой подозревается во взятках

В ЯНАО увольняются директора, чьи замы фигурируют в коррупционном скандале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема

В Салехарде (ЯНАО) уволилась директор школы № 2 Елена Сивицкая. Это может быть связано с причастностью к коррупционному скандалу ее заместителя по административно-хозяйственной части (АХЧ), сообщил URA.RU источник в политических кругах.

«Елена Сивицкая написала заявление на отпуск с последующим увольнением, оно может быть связано с причастностью к коррупционному скандалу, в котором замешана завхоз той же школы. Еще до возбуждения уголовного дела департамент экономики округа указывал на выявленные в ходе проверки нарушения контрактного законодательства при приобретении камер видеонаблюдения в школе и предписывал привлечь к ответственности замдиректора по АХЧ», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Ранее пост покинул директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник, завхоз которой также проходит фигурантом по данному делу. Источник предполагает, что директора не могли не знать о деятельности своих подчиненных.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту пояснили, что расследование уголовного дела продолжается. Причины увольнения у директоров могут быть самые различные. В пресс-службе администрации Салехарда сообщили, что Сивицкая действительно ушла в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде в ходе проверок вскрылись факты завышения цен по госконтрактам. В коррупционных схемах подозреваются замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель. Несколько фигурантов дела задержаны, один из них скончался.