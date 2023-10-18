В Екатеринбурге задержали криминального авторитета

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Марселя Гасанова задержали у кафе «Каспий» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали нескольких людей у кафе «Каспий». В числе задержанных, по словам очевидцев, оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов.

«Операция прошла возле „Каспия“ на Проезжей. Гасанов и сопровождающие его люди были в Mercedes. Задержанных вытащили из машины и положили на землю», — пишет MK.RU, ссылаясь на очевидцев.

Администратор «Каспия» сообщил корреспонденту, что кафе закрыто из-за ремонтных работ. Сам он не видел задержания, потому что не был на рабочем месте.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU сведения о работе силовиков вблизи кафе. «Это было обычное оперативное мероприятие оперативного характера. Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Рейд проходил в рамках реализации оперативной информации», — сообщил Горелых. Он пояснил, что всего было задержано четыре человека.

В их машине было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова, их отправили на исследование на причастность к ранее совершенным преступлениям. «Граждан доставили в УБОБ для дальнейшей проверки, в том числе для установления в их крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — резюмировал Горелых.

Марсель Гасанов стал известен в Екатеринбурге после массового задержания 11 августа криминальных авторитетов, членов боевых групп как местных ОПГ, так и представителей Ахмеда Шалинского. По мнению ряда источников агентства, людей этого вора в законе в Екатеринбург привлек именно Гасанов, ставший связным в уральском регионе.

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В Екатеринбурге силовики задержали нескольких людей у кафе «Каспий». В числе задержанных, по словам очевидцев, оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов. «Операция прошла возле „Каспия“ на Проезжей. Гасанов и сопровождающие его люди были в Mercedes. Задержанных вытащили из машины и положили на землю», — пишет MK.RU, ссылаясь на очевидцев. Администратор «Каспия» сообщил корреспонденту, что кафе закрыто из-за ремонтных работ. Сам он не видел задержания, потому что не был на рабочем месте. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU сведения о работе силовиков вблизи кафе. «Это было обычное оперативное мероприятие оперативного характера. Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Рейд проходил в рамках реализации оперативной информации», — сообщил Горелых. Он пояснил, что всего было задержано четыре человека. В их машине было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова, их отправили на исследование на причастность к ранее совершенным преступлениям. «Граждан доставили в УБОБ для дальнейшей проверки, в том числе для установления в их крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — резюмировал Горелых. Марсель Гасанов стал известен в Екатеринбурге после массового задержания 11 августа криминальных авторитетов, членов боевых групп как местных ОПГ, так и представителей Ахмеда Шалинского. По мнению ряда источников агентства, людей этого вора в законе в Екатеринбург привлек именно Гасанов, ставший связным в уральском регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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