В Екатеринбурге задержали криминального авторитета

18 октября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Марселя Гасанова задержали у кафе «Каспий» (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали нескольких людей у кафе «Каспий». В числе задержанных, по словам очевидцев, оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов. «Операция прошла возле „Каспия“ на Проезжей. Гасанов и сопровождающие его люди были в Mercedes. Задержанных вытащили из машины и положили на землю», — пишет MK.RU, ссылаясь на очевидцев. Администратор «Каспия» сообщил корреспонденту, что кафе закрыто из-за ремонтных работ. Сам он не видел задержания, потому что не был на рабочем месте. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU сведения о работе силовиков вблизи кафе. «Это было обычное оперативное мероприятие оперативного характера. Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Рейд проходил в рамках реализации оперативной информации», — сообщил Горелых. Он пояснил, что всего было задержано четыре человека. В их машине было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова, их отправили на исследование на причастность к ранее совершенным преступлениям. «Граждан доставили в УБОБ для дальнейшей проверки, в том числе для установления в их крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — резюмировал Горелых. Марсель Гасанов стал известен в Екатеринбурге после массового задержания 11 августа криминальных авторитетов, членов боевых групп как местных ОПГ, так и представителей Ахмеда Шалинского. По мнению ряда источников агентства, людей этого вора в законе в Екатеринбург привлек именно Гасанов, ставший связным в уральском регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге силовики задержали нескольких людей у кафе «Каспий». В числе задержанных, по словам очевидцев, оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов. «Операция прошла возле „Каспия“ на Проезжей. Гасанов и сопровождающие его люди были в Mercedes. Задержанных вытащили из машины и положили на землю», — пишет MK.RU, ссылаясь на очевидцев. Администратор «Каспия» сообщил корреспонденту, что кафе закрыто из-за ремонтных работ. Сам он не видел задержания, потому что не был на рабочем месте. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU сведения о работе силовиков вблизи кафе. «Это было обычное оперативное мероприятие оперативного характера. Его проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Рейд проходил в рамках реализации оперативной информации», — сообщил Горелых. Он пояснил, что всего было задержано четыре человека. В их машине было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова, их отправили на исследование на причастность к ранее совершенным преступлениям. «Граждан доставили в УБОБ для дальнейшей проверки, в том числе для установления в их крови наличия или отсутствия запрещенных веществ», — резюмировал Горелых. Марсель Гасанов стал известен в Екатеринбурге после массового задержания 11 августа криминальных авторитетов, членов боевых групп как местных ОПГ, так и представителей Ахмеда Шалинского. По мнению ряда источников агентства, людей этого вора в законе в Екатеринбург привлек именно Гасанов, ставший связным в уральском регионе.