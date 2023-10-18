Патриарх Кирилл назвал божьим промыслом появление в СССР ядерного оружия

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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
Птариарх Кирилл сообщил, что российские физики спасли страну с помощью ядерного оружия Фото:

Появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, потому что оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне принятия закона Госдумой об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

«Они (российские ученые — прим. URA.RU) создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной», — заявил патриарх Кирилл во время вручения физику Радию Илькаеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Он отметил, что российские физики спасли страну.

Ранее Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, передает RT. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении.

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Появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, потому что оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне принятия закона Госдумой об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. «Они (российские ученые — прим. URA.RU) создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной», — заявил патриарх Кирилл во время вручения физику Радию Илькаеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Он отметил, что российские физики спасли страну. Ранее Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, передает RT. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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