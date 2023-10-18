Патриарх Кирилл назвал божьим промыслом появление в СССР ядерного оружия

Появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, потому что оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне принятия закона Госдумой об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.
«Они (российские ученые — прим. URA.RU) создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной», — заявил патриарх Кирилл во время вручения физику Радию Илькаеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Он отметил, что российские физики спасли страну.
Ранее Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, передает RT. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении.
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