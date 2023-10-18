Патриарх Кирилл назвал божьим промыслом появление в СССР ядерного оружия

18 октября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Птариарх Кирилл сообщил, что российские физики спасли страну с помощью ядерного оружия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, потому что оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне принятия закона Госдумой об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. «Они (российские ученые — прим. URA.RU) создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной», — заявил патриарх Кирилл во время вручения физику Радию Илькаеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Он отметил, что российские физики спасли страну. Ранее Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, передает RT. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении.

Появление ядерного оружия в СССР — это божий промысел, потому что оно было создано «под покровом преподобного Серафима Саровского». С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне принятия закона Госдумой об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. «Они (российские ученые — прим. URA.RU) создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной», — заявил патриарх Кирилл во время вручения физику Радию Илькаеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Он отметил, что российские физики спасли страну. Ранее Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, передает RT. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении.