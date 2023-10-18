В Екатеринбурге осудили экс-полицейских, бравших взятки

18 октября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Силовики брали взятки с 2019-го по 2021-й (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге осудили группу, в составе которой было три бывших полицейских, бравших взятки. Об этом URA.RU рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Алексей Шмаков. «Подсудимые, в зависимости от роли каждого, признаны виновными в вымогательстве взятки и превышение должностных полномочий. Преступления они совершали с июня 2019-го по март 2021-го. В составе группы было двое гражданских и три полицейских», — сообщил Шмаков. Гражданские, по словам Шмакова, предоставляли организатору группы (один из полицейских) информацию о людях, причастных к незаконному обороту наркотиков. Также выбирались люди, которые могли дать взятку, чтобы не получить срок. Участников группы поймали в марте 2021-го. Им назначили лишение свободы от трех с половиной до восьми с половиной лет. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях общего и строго режима. «Нечистых на руку силовиков выявили в ходе шестимесячной оперативной разработки сыщики регионального ФСБ совместно с коллегами из управления собственной безопасности свердловского ГУ МВД. Подозреваемы были отстранены от работы после служебной проверки. Теперь они понесут уголовную ответственность», — пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Кроме того за формализм в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены три руководителя осужденных сотрудников, добавил полковник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге осудили группу, в составе которой было три бывших полицейских, бравших взятки. Об этом URA.RU рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Алексей Шмаков. «Подсудимые, в зависимости от роли каждого, признаны виновными в вымогательстве взятки и превышение должностных полномочий. Преступления они совершали с июня 2019-го по март 2021-го. В составе группы было двое гражданских и три полицейских», — сообщил Шмаков. Гражданские, по словам Шмакова, предоставляли организатору группы (один из полицейских) информацию о людях, причастных к незаконному обороту наркотиков. Также выбирались люди, которые могли дать взятку, чтобы не получить срок. Участников группы поймали в марте 2021-го. Им назначили лишение свободы от трех с половиной до восьми с половиной лет. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях общего и строго режима. «Нечистых на руку силовиков выявили в ходе шестимесячной оперативной разработки сыщики регионального ФСБ совместно с коллегами из управления собственной безопасности свердловского ГУ МВД. Подозреваемы были отстранены от работы после служебной проверки. Теперь они понесут уголовную ответственность», — пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Кроме того за формализм в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены три руководителя осужденных сотрудников, добавил полковник.