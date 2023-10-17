В ХМАО в два раза увеличилась аварийность на нефтяных трубопроводах. В Научно-аналитическом центре рационального недропользования им. В.И. Шпильмана агентству рассказали, что данные для исследования предоставил Природнадзор ХМАО.
«В 2022 году в автономном округе произошло 2779 аварий, что в 2,2 раза больше, чем в 2021 году. Исследование проведено на основе информации, которую зафиксировал Природнадзор ХМАО», — сообщили исследователи.
Ученые установили, что в 93.2% случаев причиной аварий была коррозия. По статистике, происшествия чаще случались на трубопроводах, которым больше 30 лет.
Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл-Западная Сибирь» выплатила 24 млн рублей за аварии на трубопроводах. За два года Природнадзор вынес предприятию 87 предостережений, были возбуждены 74 административных дела за нарушение лесного законодательства.
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