В ХМАО в два раза увеличилась аварийность на нефтяных трубопроводах

18 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В 2022 году в ХМАО произошло порядка трех тысяч аварий на нефтепроводах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО в два раза увеличилась аварийность на нефтяных трубопроводах. В Научно-аналитическом центре рационального недропользования им. В.И. Шпильмана агентству рассказали, что данные для исследования предоставил Природнадзор ХМАО. «В 2022 году в автономном округе произошло 2779 аварий, что в 2,2 раза больше, чем в 2021 году. Исследование проведено на основе информации, которую зафиксировал Природнадзор ХМАО», — сообщили исследователи. Ученые установили, что в 93.2% случаев причиной аварий была коррозия. По статистике, происшествия чаще случались на трубопроводах, которым больше 30 лет. Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл-Западная Сибирь» выплатила 24 млн рублей за аварии на трубопроводах. За два года Природнадзор вынес предприятию 87 предостережений, были возбуждены 74 административных дела за нарушение лесного законодательства.

В ХМАО в два раза увеличилась аварийность на нефтяных трубопроводах. В Научно-аналитическом центре рационального недропользования им. В.И. Шпильмана агентству рассказали, что данные для исследования предоставил Природнадзор ХМАО. «В 2022 году в автономном округе произошло 2779 аварий, что в 2,2 раза больше, чем в 2021 году. Исследование проведено на основе информации, которую зафиксировал Природнадзор ХМАО», — сообщили исследователи. Ученые установили, что в 93.2% случаев причиной аварий была коррозия. По статистике, происшествия чаще случались на трубопроводах, которым больше 30 лет. Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл-Западная Сибирь» выплатила 24 млн рублей за аварии на трубопроводах. За два года Природнадзор вынес предприятию 87 предостережений, были возбуждены 74 административных дела за нарушение лесного законодательства.