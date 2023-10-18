Глава Рособрнадзора намекнул на новые требования при переходе в 10 класс и колледжи

Текущая модель перехода в 10 класс устарела, считает глава Рособрнадзора
В России планируют изменить модель перехода в десятый класс и поступления в колледжи. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям», — сказал Музаев на встрече с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Что именно изменится при переходе в 10 класс или поступлении в колледж, он не уточнил.
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