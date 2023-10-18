Екатеринбург занял третье место по зарплате офис-менеджеров в РФ

18 октября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Опытным офис-менеджерам в Екатеринбурге готовы платить до 85 000 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Офис-менеджерам в Екатеринбурге готовы платить до 85 000 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве зарплатный максимум в этой специальности достигает 120 000 тысяч. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе SuperJob. «Офис-менеджерам с опытом работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и стажем работы от 3 лет, в Екатеринбурге, готовы платить от 53 000 до 85 000 тысяч рублей», — поделился собеседник. На зарплату от 40 000 до 53 000 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с высшим образованием, знанием делопроизводства, правил оформления и обработки документов, опытом организации снабжения офиса и опытом работы офис-менеджером от 1 года. От 35 000 до 40 000 тысяч предлагают офис-менеджарам с навыками работы с офисной техникой и опытом административной работы от полугода. Меньше всего платят специалистам с неполным высшим образованием, развитыми коммуникативными навыками, знаниями делового этикета и основами делопроизводства — от 28 000 до 35 000 тысяч. В Екатеринбурге на рынке труда среднестатистическими соискателями являются кандидаты в возрасте 37 лет, в подавляющем количестве женщины (97%). 70% имеют высшее образование и проработали на последнем месте работы 3,6 года. 65% на момент размещения резюме не имели работы и только 14% готовы к переезду. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко выросло количество рабочих вакансий Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Офис-менеджерам в Екатеринбурге готовы платить до 85 000 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве зарплатный максимум в этой специальности достигает 120 000 тысяч. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе SuperJob. «Офис-менеджерам с опытом работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и стажем работы от 3 лет, в Екатеринбурге, готовы платить от 53 000 до 85 000 тысяч рублей», — поделился собеседник. На зарплату от 40 000 до 53 000 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с высшим образованием, знанием делопроизводства, правил оформления и обработки документов, опытом организации снабжения офиса и опытом работы офис-менеджером от 1 года. От 35 000 до 40 000 тысяч предлагают офис-менеджарам с навыками работы с офисной техникой и опытом административной работы от полугода. Меньше всего платят специалистам с неполным высшим образованием, развитыми коммуникативными навыками, знаниями делового этикета и основами делопроизводства — от 28 000 до 35 000 тысяч. В Екатеринбурге на рынке труда среднестатистическими соискателями являются кандидаты в возрасте 37 лет, в подавляющем количестве женщины (97%). 70% имеют высшее образование и проработали на последнем месте работы 3,6 года. 65% на момент размещения резюме не имели работы и только 14% готовы к переезду. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко выросло количество рабочих вакансий