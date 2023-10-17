В Екатеринбурге резко выросло количество рабочих вакансий

В Екатеринбурге с начала 2023 года количество вакансий увеличилось в 2,4 раза. Об этом корреспондент URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа».
«Екатеринбург с небольшой разницей оказался на втором месте по количеству прироста числа вакансий в 2,4 раза, а средняя зарплата в городе составляет 64 203 рублей», — поделился собеседник. Безусловным лидером по росту числа предложений о работе стала Москва с приростом в 2,6 раз, а средняя зарплата в столице достигла отметки 72 649 рублей.
В целом по стране за год количество вакансий увеличилось в 2,3 раза. Ранее сообщалось, что Екатеринбург вошел в топ пять городов для работы на удаленке.
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