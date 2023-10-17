17 октября 2023

В Екатеринбурге резко выросло количество рабочих вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в Екатеринбурге составляет 64 203 рублей Фото:

В Екатеринбурге с начала 2023 года количество вакансий увеличилось в 2,4 раза. Об этом корреспондент URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа».

«Екатеринбург с небольшой разницей оказался на втором месте по количеству прироста числа вакансий в 2,4 раза, а средняя зарплата в городе составляет 64 203 рублей», — поделился собеседник. Безусловным лидером по росту числа предложений о работе стала Москва с приростом в 2,6 раз, а средняя зарплата в столице достигла отметки 72 649 рублей.

В целом по стране за год количество вакансий увеличилось в 2,3 раза. Ранее сообщалось, что Екатеринбург вошел в топ пять городов для работы на удаленке.

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В Екатеринбурге с начала 2023 года количество вакансий увеличилось в 2,4 раза. Об этом корреспондент URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «Екатеринбург с небольшой разницей оказался на втором месте по количеству прироста числа вакансий в 2,4 раза, а средняя зарплата в городе составляет 64 203 рублей», — поделился собеседник. Безусловным лидером по росту числа предложений о работе стала Москва с приростом в 2,6 раз, а средняя зарплата в столице достигла отметки 72 649 рублей. В целом по стране за год количество вакансий увеличилось в 2,3 раза. Ранее сообщалось, что Екатеринбург вошел в топ пять городов для работы на удаленке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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