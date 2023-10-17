17 октября 2023

В Тюмени пропали две малолетние девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, розыск, кусты, полиция, поиск, следственные действия
Дети пропали 18 октября около 13:00 Фото:

В тюменском микрорайоне Рощино пропали две девочки: Анна и Анастасия Боровиковы. Одной из них четыре года, другой — девять лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Там уточнили, что недалеко от места исчезновения детей были обнаружены принадлежащие им велосипед и беговел.

«В районе 13:00 папа детей приехал домой для того, чтобы отвезти старшую дочь на занятия в школу, но дома детей не оказалось. Он начал их искать. Недалеко от дома мужчина наткнулся на велосипед и беговел, которые принадлежат девочкам. Сами дети до сих пор не найдены», — сообщили URA.RU в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Там добавили, что сейчас возле дома, где живут дети, работают полицейские, кинологи и сотрудники ДПСО «ЛизаАлерт». Волонтеры попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочек, обращаться по телефонам 8-922-26-6-98-74 и 8-922-00-5-95-59.

Дети пропали 18 октября недалеко от тюменского аэропорта Рощино
Дети пропали 18 октября недалеко от тюменского аэропорта Рощино

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В тюменском микрорайоне Рощино пропали две девочки: Анна и Анастасия Боровиковы. Одной из них четыре года, другой — девять лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Там уточнили, что недалеко от места исчезновения детей были обнаружены принадлежащие им велосипед и беговел. «В районе 13:00 папа детей приехал домой для того, чтобы отвезти старшую дочь на занятия в школу, но дома детей не оказалось. Он начал их искать. Недалеко от дома мужчина наткнулся на велосипед и беговел, которые принадлежат девочкам. Сами дети до сих пор не найдены», — сообщили URA.RU в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Там добавили, что сейчас возле дома, где живут дети, работают полицейские, кинологи и сотрудники ДПСО «ЛизаАлерт». Волонтеры попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочек, обращаться по телефонам 8-922-26-6-98-74 и 8-922-00-5-95-59.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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