В Тюмени пропали две малолетние девочки. Фото

18 октября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Дети пропали 18 октября около 13:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюменском микрорайоне Рощино пропали две девочки: Анна и Анастасия Боровиковы. Одной из них четыре года, другой — девять лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Там уточнили, что недалеко от места исчезновения детей были обнаружены принадлежащие им велосипед и беговел. «В районе 13:00 папа детей приехал домой для того, чтобы отвезти старшую дочь на занятия в школу, но дома детей не оказалось. Он начал их искать. Недалеко от дома мужчина наткнулся на велосипед и беговел, которые принадлежат девочкам. Сами дети до сих пор не найдены», — сообщили URA.RU в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Там добавили, что сейчас возле дома, где живут дети, работают полицейские, кинологи и сотрудники ДПСО «ЛизаАлерт». Волонтеры попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочек, обращаться по телефонам 8-922-26-6-98-74 и 8-922-00-5-95-59. Дети пропали 18 октября недалеко от тюменского аэропорта Рощино Паблик «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/lizaalert_sever

В тюменском микрорайоне Рощино пропали две девочки: Анна и Анастасия Боровиковы. Одной из них четыре года, другой — девять лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Там уточнили, что недалеко от места исчезновения детей были обнаружены принадлежащие им велосипед и беговел. «В районе 13:00 папа детей приехал домой для того, чтобы отвезти старшую дочь на занятия в школу, но дома детей не оказалось. Он начал их искать. Недалеко от дома мужчина наткнулся на велосипед и беговел, которые принадлежат девочкам. Сами дети до сих пор не найдены», — сообщили URA.RU в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области. Там добавили, что сейчас возле дома, где живут дети, работают полицейские, кинологи и сотрудники ДПСО «ЛизаАлерт». Волонтеры попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочек, обращаться по телефонам 8-922-26-6-98-74 и 8-922-00-5-95-59.