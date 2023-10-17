Губернатор ХМАО пригласила Собянина стать амбассадором округа на ВДНХ

18 октября 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Мэр Москвы Сергей Собянин может стать одним из амбассадоров Югры на главной выставке страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила мэра Москвы Сергея Собянина стать амбассадором округа на международной выставке-форуме «Россия». Об этом стало известно на презентации стенда Югры, которая прошла сегодня в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «В списке приглашенных амбассадоров заявлен мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме него, экспозицию региона на ВДНХ могут представить космонавт Сергей Рыжиков, олимпиец Максим Храмцов, чемпион мира по боксу Руслан Проводников, режиссер Александр Хант, певица Вера Кондратьева и другие известные югорчане», — сообщает журналист. Источник в правительстве округа уточнил, что всем потенциальным амбассадорам были разосланы приглашения. Собянин пока не подтвердил свое участие. В департамент СМИ и рекламы мэрии Москвы направлен запрос, ответ ожидается. Монтаж фотозоны с вмороженным в лед мамонтом, югорской нейросетью-гидом и кинетическим порталом в автономный округ уже начался. Их установку планируют завершить к 23 октября, а открытие выставки состоится 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Окружные власти планируют 23 ноября провести на этой площадке заключительную сессию «Югорского экономического форума», который стартует в Ханты-Мансийске 20 ноября. Экспозиция будет доступна на ВДНХ полгода, ее планируют сделать динамической, в соответствии с сезонами. Она будет меняться визуально. «Мы попытаемся показать всю многогранность Югры на нашей экспозиции, а также все достижения нашего округа за 5 лет. Любой желающий сможет прийти на ВДНХ и увидеть их. Кроме того, мы планируем организовать группы для молодежи и для детей для участия в мероприятиях, которые будут проходить в процессе выставки», — добавил первый заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила мэра Москвы Сергея Собянина стать амбассадором округа на международной выставке-форуме «Россия». Об этом стало известно на презентации стенда Югры, которая прошла сегодня в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «В списке приглашенных амбассадоров заявлен мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме него, экспозицию региона на ВДНХ могут представить космонавт Сергей Рыжиков, олимпиец Максим Храмцов, чемпион мира по боксу Руслан Проводников, режиссер Александр Хант, певица Вера Кондратьева и другие известные югорчане», — сообщает журналист. Источник в правительстве округа уточнил, что всем потенциальным амбассадорам были разосланы приглашения. Собянин пока не подтвердил свое участие. В департамент СМИ и рекламы мэрии Москвы направлен запрос, ответ ожидается. Монтаж фотозоны с вмороженным в лед мамонтом, югорской нейросетью-гидом и кинетическим порталом в автономный округ уже начался. Их установку планируют завершить к 23 октября, а открытие выставки состоится 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Окружные власти планируют 23 ноября провести на этой площадке заключительную сессию «Югорского экономического форума», который стартует в Ханты-Мансийске 20 ноября. Экспозиция будет доступна на ВДНХ полгода, ее планируют сделать динамической, в соответствии с сезонами. Она будет меняться визуально. «Мы попытаемся показать всю многогранность Югры на нашей экспозиции, а также все достижения нашего округа за 5 лет. Любой желающий сможет прийти на ВДНХ и увидеть их. Кроме того, мы планируем организовать группы для молодежи и для детей для участия в мероприятиях, которые будут проходить в процессе выставки», — добавил первый заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.