Флот в Севастополе отражает атаку воздушных целей

18 октября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Михаил Развожаев сообщил, что флот РФ находится в состоянии боевой готовности Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе российский флот отражает атаки воздушных целей ВСУ. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев. «В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале . Он отметил, что в районе Сахарной головки заметили дым, спецслужбы отправились на место происшествия. По словам Развожаева, данных о повреждениях пока нет. Он призвал сохранять спокойствие.

В Севастополе российский флот отражает атаки воздушных целей ВСУ. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев. «В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что в районе Сахарной головки заметили дым, спецслужбы отправились на место происшествия. По словам Развожаева, данных о повреждениях пока нет. Он призвал сохранять спокойствие.