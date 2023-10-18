Флот в Севастополе отражает атаку воздушных целей

Михаил Развожаев сообщил, что флот РФ находится в состоянии боевой готовности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе российский флот отражает атаки воздушных целей ВСУ. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев.
«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем
По словам Развожаева, данных о повреждениях пока нет. Он призвал сохранять спокойствие.
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