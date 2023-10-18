Флот в Севастополе отражает атаку воздушных целей

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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Михаил Развожаев сообщил, что флот РФ находится в состоянии боевой готовности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе российский флот отражает атаки воздушных целей ВСУ. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев.

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что в районе Сахарной головки заметили дым, спецслужбы отправились на место происшествия.

По словам Развожаева, данных о повреждениях пока нет. Он призвал сохранять спокойствие.

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В Севастополе российский флот отражает атаки воздушных целей ВСУ. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев. «В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что в районе Сахарной головки заметили дым, спецслужбы отправились на место происшествия. По словам Развожаева, данных о повреждениях пока нет. Он призвал сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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