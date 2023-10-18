Пермские волонтеры несколько часов искали пропавшего девятилетнего ребенка

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Форум молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала». Челябинская область, волонтер
Поиском ребенка занимались волонтеры Фото:

В Перми в течение нескольких часов искали девятилетнюю девочку. По данным отряда «Прикамье Поиск», она ушла из школы днем 18 октября и пропала.

«Пропал ребенок. Девочка 2014 года рождения 18 октября 2023 года днем ушла из школы в Индустриальном районе Перми, Пермский край», — указано в telegram-канале волонтерского объединения.

Через несколько часов ребенка нашли, девочка жива. Другие подробности не сообщаются.

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В Перми в течение нескольких часов искали девятилетнюю девочку. По данным отряда «Прикамье Поиск», она ушла из школы днем 18 октября и пропала. «Пропал ребенок. Девочка 2014 года рождения 18 октября 2023 года днем ушла из школы в Индустриальном районе Перми, Пермский край», — указано в telegram-канале волонтерского объединения. Через несколько часов ребенка нашли, девочка жива. Другие подробности не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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