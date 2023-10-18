Пермские волонтеры несколько часов искали пропавшего девятилетнего ребенка

Поиском ребенка занимались волонтеры
В Перми в течение нескольких часов искали девятилетнюю девочку. По данным отряда «Прикамье Поиск», она ушла из школы днем 18 октября и пропала.
«Пропал ребенок. Девочка 2014 года рождения 18 октября 2023 года днем ушла из школы в Индустриальном районе Перми, Пермский край», — указано в telegram-канале волонтерского объединения.
Через несколько часов ребенка нашли, девочка жива. Другие подробности не сообщаются.
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