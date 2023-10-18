Пермские волонтеры несколько часов искали пропавшего девятилетнего ребенка

18 октября 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Поиском ребенка занимались волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в течение нескольких часов искали девятилетнюю девочку. По данным отряда «Прикамье Поиск», она ушла из школы днем 18 октября и пропала. «Пропал ребенок. Девочка 2014 года рождения 18 октября 2023 года днем ушла из школы в Индустриальном районе Перми, Пермский край», — указано в telegram-канале волонтерского объединения. Через несколько часов ребенка нашли, девочка жива. Другие подробности не сообщаются.

В Перми в течение нескольких часов искали девятилетнюю девочку. По данным отряда «Прикамье Поиск», она ушла из школы днем 18 октября и пропала. «Пропал ребенок. Девочка 2014 года рождения 18 октября 2023 года днем ушла из школы в Индустриальном районе Перми, Пермский край», — указано в telegram-канале волонтерского объединения. Через несколько часов ребенка нашли, девочка жива. Другие подробности не сообщаются.