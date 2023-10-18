Школьников Первоуральска переведут на дистант из-за аварии на водопроводе

Власти Первоуральска организуют дистанционное обучение в школах города, где из-за аварии на Нижне-Сергинском водоводе была прекращена подача воды. На удаленку планируется перевести 13 учебных заведений, сообщили в администрации Первоуральска.
«На особом контроле — организация образовательного процесса. Министерство образования и молодежной политики отработает с муниципальными властями организацию дистанта в школах, где из-за аварии была прекращена подача воды. По данным городских властей, речь идет о 13 учебных заведениях», — сказано в сообщении.
Кроме этого, родителям воспитанников детсадов, в которых отключили водоснабжение, предложат перевести ребенка в другие учреждения, где подача воды полностью не прекратилась. Данная мера будет временной.
На Нижне-Сергинском водоводе 18 октября произошла крупная авария, из-за чего весь Первоуральск отключили от холодного водоснабжения. На место ЧП приехали глава города Игорь Кабец и руководитель водоканала Артур Гузаиров.
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