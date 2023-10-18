На Нижне-Сергинском водоводе 18 октября произошла крупная авария, из-за чего весь Первоуральск отключили от холодного водоснабжения. Период времени отключения составит порядка 10-12 часов. Об этом сообщил глава города Игорь Кабец.
«У нас произошло ЧП на Нижне-Сергинском водоводе. Лично я и руководитель водоканала Артур Гузаиров находимся на месте аварии. Спецтехника начала работы по раскопке водовода, а также экстренно подняты дополнительные бригады, которые выдвигаются сюда. До конца ликвидации ЧП будет снижено давление в городе по воде», — сказал Игорь Кабец. Большая часть воды поступает в Первоуральск из водовода Нижних Серег.
В администрации отметили, что ХВС отключат примерно на 10-12 часов. Для жителей города будет организованы подвозы питьевой воды, графики которых уже разрабатываются. В ближайшее время их разместят на сайте администрации Первоуральска. «Уважаемые первоуральцы, прошу вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — подытожил мэр города.
Ранее URA.RU писало, что Игорь Кабец получил прокурорское предостережение из-за грязной питьевой воды в Первоуральске. Горожанам сделали перерасчет платы за водоснабжение на 5,2 млн рублей.
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