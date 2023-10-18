Власти района ХМАО отчитались о борьбе с нелегальными свалками

В Сургутском районе ликвидированы практически все нелегальные свалки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) ликвидированы 42 крупные несанкционированные свалки из 49, зафиксированных на начало сезона. Глава района Андрей Трубецкой в соцсети сообщил, что потребовалось провести порядка 250 мероприятий для очистки территории.

«В Сургутском районе ликвидировали 42 крупные свалки. На начало сезона их было 49. Всего прошло более 250 мероприятий по очистке территорий, в которых поучаствовали почти шесть тысяч человек», — сообщил Трубецкой в своем telegram-канале.

От мусора было очищено 3000 квадратных метров территорий лесных массивов, пойм рек и дорог. Больше всего работы было проведено в Лянторе и Локосово. На некоторые участки приходилось выезжать по несколько раз.

Ранее в Нягани (ХМАО) была ликвидирована крупная нелегальная свалка, на которую пожаловались жители. Мероприятие по очистке было проведено благодаря указанию окружного природнадзора.