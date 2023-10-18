Израиль нанес ракетный удар по жилым домам рядом с больницей в Газе. Видео

19 октября 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

В жилые дома в Газе попала израильская ракета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате очередного ракетного удара израильских войск убыли уничтожены жилые дома рядом с больницей в Газе. Кадрами в места событий поделился палестинский независимый репортер Юнис Тирави. «Ракета ударила по жилым домам. Здания расположены рядом с больницей в Газе», — сообщил Юнис Тирави в Telegram. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила одна из израильских ракет. В результате погибли более 800 человек, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «трагедией» и «гуманитарной катастрофой».

В результате очередного ракетного удара израильских войск убыли уничтожены жилые дома рядом с больницей в Газе. Кадрами в места событий поделился палестинский независимый репортер Юнис Тирави. «Ракета ударила по жилым домам. Здания расположены рядом с больницей в Газе», — сообщил Юнис Тирави в Telegram. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила одна из израильских ракет. В результате погибли более 800 человек, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «трагедией» и «гуманитарной катастрофой».