В жилые дома в Газе попала израильская ракета
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате очередного ракетного удара израильских войск убыли уничтожены жилые дома рядом с больницей в Газе. Кадрами в места событий поделился палестинский независимый репортер Юнис Тирави.
«Ракета ударила по жилым домам. Здания расположены рядом с больницей в Газе», — сообщил Юнис Тирави в Telegram.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила одна из израильских ракет. В результате погибли более 800 человек, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «трагедией» и «гуманитарной катастрофой».
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