18 октября 2023

Израиль нанес ракетный удар по жилым домам рядом с больницей в Газе. Видео

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В жилые дома в Газе попала израильская ракета Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате очередного ракетного удара израильских войск убыли уничтожены жилые дома рядом с больницей в Газе. Кадрами в места событий поделился палестинский независимый репортер Юнис Тирави.

«Ракета ударила по жилым домам. Здания расположены рядом с больницей в Газе», — сообщил Юнис Тирави в Telegram.

Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила одна из израильских ракет. В результате погибли более 800 человек, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «трагедией» и «гуманитарной катастрофой».

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В результате очередного ракетного удара израильских войск убыли уничтожены жилые дома рядом с больницей в Газе. Кадрами в места событий поделился палестинский независимый репортер Юнис Тирави. «Ракета ударила по жилым домам. Здания расположены рядом с больницей в Газе», — сообщил Юнис Тирави в Telegram. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила одна из израильских ракет. В результате погибли более 800 человек, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «трагедией» и «гуманитарной катастрофой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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