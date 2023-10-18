18 октября 2023

Нетаньяху: Израиль доказал Байдену непричастность к удару по больнице в Газе

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Байден получил от Нетаньяху доказательства невиновности в ударе по госпиталю в Газе Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден получил доказательства непричастности армии Израиля к запуску ракеты по больнице в секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Вчера вечером, до того как президент США отправился в Израиль, я представил ему конкретные доказательства, что именно „Исламский джихад“ (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU), а не Армия обороны Израиля, запустила ракету, которая поразила больницу в Газе», — передает заявление Нетаньяху его канцелярия в соцсети Х (бывший Twitter). Он уточнил, что информация распространяется в различных источниках, чтобы весь мир узнал правду.

Ракетный удар по больнице в Газе произошел вечером 17 октября. В результате погибли более 800 человек. Мировое сообщество обвинило в содеянном Израиль, а генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пришел в ужас от произошедшего и осудил Тель-Авив. Однако представители израильской армии заявили, что взрыв в больнице произошел из-за неудачного запуска ракеты движением ХАМАС, передает телеканал 360.

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Президент США Джо Байден получил доказательства непричастности армии Израиля к запуску ракеты по больнице в секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Вчера вечером, до того как президент США отправился в Израиль, я представил ему конкретные доказательства, что именно „Исламский джихад“ (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU), а не Армия обороны Израиля, запустила ракету, которая поразила больницу в Газе», — передает заявление Нетаньяху его канцелярия в соцсети Х (бывший Twitter). Он уточнил, что информация распространяется в различных источниках, чтобы весь мир узнал правду. Ракетный удар по больнице в Газе произошел вечером 17 октября. В результате погибли более 800 человек. Мировое сообщество обвинило в содеянном Израиль, а генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пришел в ужас от произошедшего и осудил Тель-Авив. Однако представители израильской армии заявили, что взрыв в больнице произошел из-за неудачного запуска ракеты движением ХАМАС, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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