Shot: сторонники Палестины ворвались в здание Капитолия США. Видео

19 октября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Протестующие прорвали кордон и ворвались в одно из зданий Капитолия Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Противники войны между Израилем и Палестиной устроили митинг у здания Капитолия США. По информации канала Shot, митингующие после начала конфликта с полицией прорвали оцепление и ворвались в одно из помещений. «Антивоенные протестующие ворвались в здание Капитолия и потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и остановки военной помощи Израилю. Изначально демонстрация проходила мирно, однако затем начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть кордон и ворваться в одно из зданий Капитолия», — сообщает telegram-канал Shot . Организатором демонстрации стала организация «Jewish voice for peace» (Левая еврейская активистская организация в США — прим. URA.RU). В митинге приняли участие тысячи людей, в том числе и евреи. Полиция проводит задержания. Ранее в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане начались массовые беспорядки. Протестующее обвинили Израиль в ракетном ударе по зданию больницы в Газе. Кроме того, массовые недовольства вспыхнули и в Берлине, где проживает большое количество мусульман. Демонстранты выкрикивали пропалестинские лозунги, а также забрасывают силовиков бутылками и пиротехникой.

Противники войны между Израилем и Палестиной устроили митинг у здания Капитолия США. По информации канала Shot, митингующие после начала конфликта с полицией прорвали оцепление и ворвались в одно из помещений. «Антивоенные протестующие ворвались в здание Капитолия и потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и остановки военной помощи Израилю. Изначально демонстрация проходила мирно, однако затем начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть кордон и ворваться в одно из зданий Капитолия», — сообщает telegram-канал Shot. Организатором демонстрации стала организация «Jewish voice for peace» (Левая еврейская активистская организация в США — прим. URA.RU). В митинге приняли участие тысячи людей, в том числе и евреи. Полиция проводит задержания. Ранее в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане начались массовые беспорядки. Протестующее обвинили Израиль в ракетном ударе по зданию больницы в Газе. Кроме того, массовые недовольства вспыхнули и в Берлине, где проживает большое количество мусульман. Демонстранты выкрикивали пропалестинские лозунги, а также забрасывают силовиков бутылками и пиротехникой.