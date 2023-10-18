18 октября 2023

Shot: сторонники Палестины ворвались в здание Капитолия США. Видео

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Протестующие прорвали кордон и ворвались в одно из зданий Капитолия Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Противники войны между Израилем и Палестиной устроили митинг у здания Капитолия США. По информации канала Shot, митингующие после начала конфликта с полицией прорвали оцепление и ворвались в одно из помещений.

«Антивоенные протестующие ворвались в здание Капитолия и потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и остановки военной помощи Израилю. Изначально демонстрация проходила мирно, однако затем начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть кордон и ворваться в одно из зданий Капитолия», — сообщает telegram-канал Shot.

Организатором демонстрации стала организация «Jewish voice for peace» (Левая еврейская активистская организация в США — прим. URA.RU). В митинге приняли участие тысячи людей, в том числе и евреи. Полиция проводит задержания.

Ранее в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане начались массовые беспорядки. Протестующее обвинили Израиль в ракетном ударе по зданию больницы в Газе. Кроме того, массовые недовольства вспыхнули и в Берлине, где проживает большое количество мусульман. Демонстранты выкрикивали пропалестинские лозунги, а также забрасывают силовиков бутылками и пиротехникой.

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Противники войны между Израилем и Палестиной устроили митинг у здания Капитолия США. По информации канала Shot, митингующие после начала конфликта с полицией прорвали оцепление и ворвались в одно из помещений. «Антивоенные протестующие ворвались в здание Капитолия и потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и остановки военной помощи Израилю. Изначально демонстрация проходила мирно, однако затем начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть кордон и ворваться в одно из зданий Капитолия», — сообщает telegram-канал Shot. Организатором демонстрации стала организация «Jewish voice for peace» (Левая еврейская активистская организация в США — прим. URA.RU). В митинге приняли участие тысячи людей, в том числе и евреи. Полиция проводит задержания. Ранее в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане начались массовые беспорядки. Протестующее обвинили Израиль в ракетном ударе по зданию больницы в Газе. Кроме того, массовые недовольства вспыхнули и в Берлине, где проживает большое количество мусульман. Демонстранты выкрикивали пропалестинские лозунги, а также забрасывают силовиков бутылками и пиротехникой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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