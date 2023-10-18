18 октября 2023

В Екатеринбурге сгорела отечественная легковушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, пожарные, мчс россии
В тушении пожара приняли участие 11 сотрудников МЧС Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорел автомобиль ВАЗ 2105 на общей площади шесть квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 00:30 часов поступило сообщение о пожаре на улице Селькоровская. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2105», — сказано в сообщении.

В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Ликвидация возгорания завершена в течение двух минут.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорел автомобиль ВАЗ 2105 на общей площади шесть квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 00:30 часов поступило сообщение о пожаре на улице Селькоровская. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2105», — сказано в сообщении. В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Ликвидация возгорания завершена в течение двух минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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