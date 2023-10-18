В Екатеринбурге сгорела отечественная легковушка

В тушении пожара приняли участие 11 сотрудников МЧС
В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорел автомобиль ВАЗ 2105 на общей площади шесть квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 00:30 часов поступило сообщение о пожаре на улице Селькоровская. На площади шесть квадратных метров сгорел ВАЗ 2105», — сказано в сообщении.
В тушении пожара задействованы две единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Ликвидация возгорания завершена в течение двух минут.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!