Медведев дал неутешительный прогноз по окончанию войны в Израиле

Медведев: решение конфликта на Ближнем Востоке невозможно

19 октября 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Медведев оценил шансы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В настоящее время урегулирование конфликта на Ближнем Востоке невозможно. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Миссия труднейшая. Почти безнадежная. В данный момент очевидно, что эта миссия невыполнима», — высказался Медведев в статье для «Известий». Война между Израилем и сектором Газа началась 7 октября, когда движение ХАМАС устроило ракетный обстрел израильской территории. 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погиб 471 человек. Израиль переложил ответственность за атаку на боевиков ХАМАС. Президент Израиля заявил, что уже доказал президенту США о непричастности израильской армии к атаке.

В настоящее время урегулирование конфликта на Ближнем Востоке невозможно. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Миссия труднейшая. Почти безнадежная. В данный момент очевидно, что эта миссия невыполнима», — высказался Медведев в статье для «Известий». Война между Израилем и сектором Газа началась 7 октября, когда движение ХАМАС устроило ракетный обстрел израильской территории. 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погиб 471 человек. Израиль переложил ответственность за атаку на боевиков ХАМАС. Президент Израиля заявил, что уже доказал президенту США о непричастности израильской армии к атаке.