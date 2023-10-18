Медведев дал неутешительный прогноз по окончанию войны в Израиле

В настоящее время урегулирование конфликта на Ближнем Востоке невозможно. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Миссия труднейшая. Почти безнадежная. В данный момент очевидно, что эта миссия невыполнима», — высказался Медведев в статье для «Известий».
Война между Израилем и сектором Газа началась 7 октября, когда движение ХАМАС устроило ракетный обстрел израильской территории. 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погиб 471 человек. Израиль переложил ответственность за атаку на боевиков ХАМАС. Президент Израиля заявил, что уже доказал президенту США о непричастности израильской армии к атаке.
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