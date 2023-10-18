В Тюменской области образовалась острая нехватка школьных работников

На портале размещены вакансии о поиске учителей, логопедов и дворников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюменской области образовалась нехватка сотрудников школ — учебные учреждения ищут учителей, бухгалтеров и психологов. На портале «Работе России» за месяц появилось более 600 объявлений о поиске работников.

«Учитель истории и обществознания в МАОУ СОШ №7 города Тюмени. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости (1 месяц), опыт работы от двух лет, наличие медкнижки. Количество мест — одно. Зарплата: от 30 до 45 тысяч рублей», — указано в одной из вакансий.

По данным портала, больше всего не хватает учителей-предметников (около 350 вакансий за месяц) и педагогов-психологов (36 вакансий). Также размещены объявления о поиске преподавателей начальных классов (27 вакансий), бухгалтеров (11), дворников (около 15 вакансий). Кроме того, требуются подсобные рабочие, водители, логопеды, сопровождающие, медсестры и заведующие хозяйством.

Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.