18 октября 2023

В Тюменской области образовалась острая нехватка школьных работников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
На портале размещены вакансии о поиске учителей, логопедов и дворников Фото:

В Тюменской области образовалась нехватка сотрудников школ — учебные учреждения ищут учителей, бухгалтеров и психологов. На портале «Работе России» за месяц появилось более 600 объявлений о поиске работников.

«Учитель истории и обществознания в МАОУ СОШ №7 города Тюмени. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости (1 месяц), опыт работы от двух лет, наличие медкнижки. Количество мест — одно. Зарплата: от 30 до 45 тысяч рублей», — указано в одной из вакансий.

По данным портала, больше всего не хватает учителей-предметников (около 350 вакансий за месяц) и педагогов-психологов (36 вакансий). Также размещены объявления о поиске преподавателей начальных классов (27 вакансий), бухгалтеров (11), дворников (около 15 вакансий). Кроме того, требуются подсобные рабочие, водители, логопеды, сопровождающие, медсестры и заведующие хозяйством.

Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области образовалась нехватка сотрудников школ — учебные учреждения ищут учителей, бухгалтеров и психологов. На портале «Работе России» за месяц появилось более 600 объявлений о поиске работников. «Учитель истории и обществознания в МАОУ СОШ №7 города Тюмени. Требования к кандидату: наличие справки об отсутствии судимости (1 месяц), опыт работы от двух лет, наличие медкнижки. Количество мест — одно. Зарплата: от 30 до 45 тысяч рублей», — указано в одной из вакансий. По данным портала, больше всего не хватает учителей-предметников (около 350 вакансий за месяц) и педагогов-психологов (36 вакансий). Также размещены объявления о поиске преподавателей начальных классов (27 вакансий), бухгалтеров (11), дворников (около 15 вакансий). Кроме того, требуются подсобные рабочие, водители, логопеды, сопровождающие, медсестры и заведующие хозяйством. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...