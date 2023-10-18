18 октября 2023

Нижний Тагил вошел в список городов, где выгодно купить жилье для сдачи в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Куйвашева в Нижний Тагил, мебель, интерьер, квартира, кухня
На окупаемость квартиры в Нижнем Тагиле уйдет 13,2 лет Фото:

Наиболее выгодно для сдачи в аренду покупать квартиры на вторичном рынке Нижнего Тагила, где доходность составит порядка 8% в год. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Мир квартир».

«Доход от сдачи жилья в аренду в Нижнем Тагиле составляет почти 8%, а окупаемость займет 13,2 года. Такие же показатели можно отнести к Махачкале. Самым привлекательным городом для вложений в жилье стала Астрахань, где прибыль арендной ставки составит 8% годовых, а окупаемость — 12,5 лет», — пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование сервиса.

Самым низкодоходным городом является Москва из-за высоких цен на жилье. Собственник квартиры от арендного бизнеса получит всего лишь 3,6% годовых, а окупаться жилье будет больше 27 лет.

Ранее URA.RU писало, что за две недели арендная ставка жилья в Екатеринбурге выросла до 34,5 тысяч рублей (+5,74%). Еще в октябре 2022 года средняя стоимость аренды составляла 26,8 тысяч рублей в месяц. За год она выросла на 22,09%.

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Наиболее выгодно для сдачи в аренду покупать квартиры на вторичном рынке Нижнего Тагила, где доходность составит порядка 8% в год. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Мир квартир». «Доход от сдачи жилья в аренду в Нижнем Тагиле составляет почти 8%, а окупаемость займет 13,2 года. Такие же показатели можно отнести к Махачкале. Самым привлекательным городом для вложений в жилье стала Астрахань, где прибыль арендной ставки составит 8% годовых, а окупаемость — 12,5 лет», — пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование сервиса. Самым низкодоходным городом является Москва из-за высоких цен на жилье. Собственник квартиры от арендного бизнеса получит всего лишь 3,6% годовых, а окупаться жилье будет больше 27 лет. Ранее URA.RU писало, что за две недели арендная ставка жилья в Екатеринбурге выросла до 34,5 тысяч рублей (+5,74%). Еще в октябре 2022 года средняя стоимость аренды составляла 26,8 тысяч рублей в месяц. За год она выросла на 22,09%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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