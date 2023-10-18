Нижний Тагил вошел в список городов, где выгодно купить жилье для сдачи в аренду

19 октября 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

На окупаемость квартиры в Нижнем Тагиле уйдет 13,2 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Наиболее выгодно для сдачи в аренду покупать квартиры на вторичном рынке Нижнего Тагила, где доходность составит порядка 8% в год. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Мир квартир». «Доход от сдачи жилья в аренду в Нижнем Тагиле составляет почти 8%, а окупаемость займет 13,2 года. Такие же показатели можно отнести к Махачкале. Самым привлекательным городом для вложений в жилье стала Астрахань, где прибыль арендной ставки составит 8% годовых, а окупаемость — 12,5 лет», — пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование сервиса. Самым низкодоходным городом является Москва из-за высоких цен на жилье. Собственник квартиры от арендного бизнеса получит всего лишь 3,6% годовых, а окупаться жилье будет больше 27 лет. Ранее URA.RU писало, что за две недели арендная ставка жилья в Екатеринбурге выросла до 34,5 тысяч рублей (+5,74%). Еще в октябре 2022 года средняя стоимость аренды составляла 26,8 тысяч рублей в месяц. За год она выросла на 22,09%.

Наиболее выгодно для сдачи в аренду покупать квартиры на вторичном рынке Нижнего Тагила, где доходность составит порядка 8% в год. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Мир квартир». «Доход от сдачи жилья в аренду в Нижнем Тагиле составляет почти 8%, а окупаемость займет 13,2 года. Такие же показатели можно отнести к Махачкале. Самым привлекательным городом для вложений в жилье стала Астрахань, где прибыль арендной ставки составит 8% годовых, а окупаемость — 12,5 лет», — пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование сервиса. Самым низкодоходным городом является Москва из-за высоких цен на жилье. Собственник квартиры от арендного бизнеса получит всего лишь 3,6% годовых, а окупаться жилье будет больше 27 лет. Ранее URA.RU писало, что за две недели арендная ставка жилья в Екатеринбурге выросла до 34,5 тысяч рублей (+5,74%). Еще в октябре 2022 года средняя стоимость аренды составляла 26,8 тысяч рублей в месяц. За год она выросла на 22,09%.