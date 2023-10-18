Семья пермяка, которого зажало в машине после массового ДТП, ищет доноров крови

19 октября 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Пермском крае разыскивают доноров крови для 49-летнего мужчины. Об этом рассказали близкие родственники пострадавшего, который в результате массового ДТП оказался зажат в одной из машин. Ему потребовалась срочная госпитализация. «Нужна кровь любой группы для Евгения Кусакина 1974 года рождения, пострадавшего в ДТП на отвороте на Верхнюю Курью. Сдать можно по адресу: Лебедева 54», — передает издание perm.aif.ru со ссылкой на слова семьи мужчины. Дорожное происшествие с участием четырех автомобилей произошло утром 17 октября на «дороге Дружбы». Очевидцы сообщали, что три машины врезались в деревья, одна — осталась на дороге. О зажатом в авто пострадавшем рассказали в городской службе спасания. Пермяка доставили из машины при помощи гидравлического инструмента. Его состояние при передаче медикам оценивалось как тяжелое.

В Пермском крае разыскивают доноров крови для 49-летнего мужчины. Об этом рассказали близкие родственники пострадавшего, который в результате массового ДТП оказался зажат в одной из машин. Ему потребовалась срочная госпитализация. «Нужна кровь любой группы для Евгения Кусакина 1974 года рождения, пострадавшего в ДТП на отвороте на Верхнюю Курью. Сдать можно по адресу: Лебедева 54», — передает издание perm.aif.ru со ссылкой на слова семьи мужчины. Дорожное происшествие с участием четырех автомобилей произошло утром 17 октября на «дороге Дружбы». Очевидцы сообщали, что три машины врезались в деревья, одна — осталась на дороге. О зажатом в авто пострадавшем рассказали в городской службе спасания. Пермяка доставили из машины при помощи гидравлического инструмента. Его состояние при передаче медикам оценивалось как тяжелое.