Сечин заявил об историческом рекорде в отношениях с Китаем

Сечин: поставки газа из России в Китай в 2023 году достигнут 30 млрд кубометров

19 октября 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Игорь Сечин заявил, что РФ может стать одним из крупнейших партнеров Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поставки российского газа в Китай превысит 30 миллиардов кубометров в 2023 году, что станет историческим максимумом. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. «Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа», — сказал Игорь Сечин. Его слова опубликованы на сайте «Роснефти». Он также допустил, что в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим партнером КНР после США. По его словам, товарооборот между Москвой и Пекином за пять лет вырос до 660 миллиардов долларов. При этом больше 75% экспорта в КНР приходится на энергетику. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин смогли достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов к концу 2023 года , передает Pravda.Ru. По словам главы государства, такие показатели «реально впечатляют», дополняет RT.

Поставки российского газа в Китай превысит 30 миллиардов кубометров в 2023 году, что станет историческим максимумом. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. «Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа», — сказал Игорь Сечин. Его слова опубликованы на сайте «Роснефти». Он также допустил, что в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим партнером КНР после США. По его словам, товарооборот между Москвой и Пекином за пять лет вырос до 660 миллиардов долларов. При этом больше 75% экспорта в КНР приходится на энергетику. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин смогли достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов к концу 2023 года, передает Pravda.Ru. По словам главы государства, такие показатели «реально впечатляют», дополняет RT.