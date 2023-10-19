Сечин заявил об историческом рекорде в отношениях с Китаем

Сечин: поставки газа из России в Китай в 2023 году достигнут 30 млрд кубометров
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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Санкт-Петербург, сечин игорь
Игорь Сечин заявил, что РФ может стать одним из крупнейших партнеров Китая Фото:

Поставки российского газа в Китай превысит 30 миллиардов кубометров в 2023 году, что станет историческим максимумом. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа», — сказал Игорь Сечин. Его слова опубликованы на сайте «Роснефти».

Он также допустил, что в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим партнером КНР после США. По его словам, товарооборот между Москвой и Пекином за пять лет вырос до 660 миллиардов долларов. При этом больше 75% экспорта в КНР приходится на энергетику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин смогли достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов к концу 2023 года, передает Pravda.Ru. По словам главы государства, такие показатели «реально впечатляют», дополняет RT.

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Поставки российского газа в Китай превысит 30 миллиардов кубометров в 2023 году, что станет историческим максимумом. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. «Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа», — сказал Игорь Сечин. Его слова опубликованы на сайте «Роснефти». Он также допустил, что в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим партнером КНР после США. По его словам, товарооборот между Москвой и Пекином за пять лет вырос до 660 миллиардов долларов. При этом больше 75% экспорта в КНР приходится на энергетику. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин смогли достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов к концу 2023 года, передает Pravda.Ru. По словам главы государства, такие показатели «реально впечатляют», дополняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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