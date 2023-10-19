Умер известный актер из фильма «Рокки»

Умер актер из фильма «Рокки» Берт Янг

19 октября 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Берт Янг умер на 84-м году жизни Фото: imago images/MediaPunch/ТАСС Умер американский актер Берт Янг, сыгравший персонажа Полли Пеннино во франшизе фильмов «Рокки». Ему было 83 года. «Берт Янг, крепкий актер <…> умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — передает издание The New York Times. Он был номинирован на премию «Оскар». Также одни из известных его работ — фильмы «Китайский квартал» и «Однажды в Америке».

Умер американский актер Берт Янг, сыгравший персонажа Полли Пеннино во франшизе фильмов «Рокки». Ему было 83 года. «Берт Янг, крепкий актер <…> умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — передает издание The New York Times. Он был номинирован на премию «Оскар». Также одни из известных его работ — фильмы «Китайский квартал» и «Однажды в Америке».