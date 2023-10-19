Умер известный актер из фильма «Рокки»

Умер актер из фильма «Рокки» Берт Янг
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Берт Янг умер на 84-м году жизни Фото:

Умер американский актер Берт Янг, сыгравший персонажа Полли Пеннино во франшизе фильмов «Рокки». Ему было 83 года.

«Берт Янг, крепкий актер <…> умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — передает издание The New York Times.

Он был номинирован на премию «Оскар». Также одни из известных его работ — фильмы «Китайский квартал» и «Однажды в Америке».

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Умер американский актер Берт Янг, сыгравший персонажа Полли Пеннино во франшизе фильмов «Рокки». Ему было 83 года. «Берт Янг, крепкий актер <…> умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — передает издание The New York Times. Он был номинирован на премию «Оскар». Также одни из известных его работ — фильмы «Китайский квартал» и «Однажды в Америке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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