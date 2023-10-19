В Израиле назвали, сколько продлится война с ХАМАС

Экс-министр обороны Израиля Ганц: для победы над ХАМАС потребуются месяцы
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Восстановление Израиля после войны с ХАМАС займет годы, считает экс-министр обороны Фото:
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До момента победы Израиля над ХАМАС пройдут месяцы. С таким мнением выступил экс-министр обороны Израиля Бени Ганц, отметив, что на восстановление страны после боевых действий уйдет еще больше времени — годы.

«Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — сказал Бени Ганц. Его слова передает The Times of Israel.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что целью армии страны является полное уничтожение ХАМАС. Израильские Вооруженные силы ЦАХАЛ начали военную операцию «Железные мечи» после ударов палестинцев по территории страны 7 октября. Для достижения своих целей, отмечали в Иерусалиме, армия готова не обращать внимание на заявления ХАМАС о заложниках и продолжать наносить удары по группировке.

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До момента победы Израиля над ХАМАС пройдут месяцы. С таким мнением выступил экс-министр обороны Израиля Бени Ганц, отметив, что на восстановление страны после боевых действий уйдет еще больше времени — годы. «Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — сказал Бени Ганц. Его слова передает The Times of Israel. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что целью армии страны является полное уничтожение ХАМАС. Израильские Вооруженные силы ЦАХАЛ начали военную операцию «Железные мечи» после ударов палестинцев по территории страны 7 октября. Для достижения своих целей, отмечали в Иерусалиме, армия готова не обращать внимание на заявления ХАМАС о заложниках и продолжать наносить удары по группировке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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