В Израиле назвали, сколько продлится война с ХАМАС

Экс-министр обороны Израиля Ганц: для победы над ХАМАС потребуются месяцы

19 октября 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Восстановление Израиля после войны с ХАМАС займет годы, считает экс-министр обороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа До момента победы Израиля над ХАМАС пройдут месяцы. С таким мнением выступил экс-министр обороны Израиля Бени Ганц, отметив, что на восстановление страны после боевых действий уйдет еще больше времени — годы. «Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — сказал Бени Ганц. Его слова передает The Times of Israel . Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что целью армии страны является полное уничтожение ХАМАС. Израильские Вооруженные силы ЦАХАЛ начали военную операцию «Железные мечи» после ударов палестинцев по территории страны 7 октября. Для достижения своих целей, отмечали в Иерусалиме, армия готова не обращать внимание на заявления ХАМАС о заложниках и продолжать наносить удары по группировке.

До момента победы Израиля над ХАМАС пройдут месяцы. С таким мнением выступил экс-министр обороны Израиля Бени Ганц, отметив, что на восстановление страны после боевых действий уйдет еще больше времени — годы. «Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — сказал Бени Ганц. Его слова передает The Times of Israel. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что целью армии страны является полное уничтожение ХАМАС. Израильские Вооруженные силы ЦАХАЛ начали военную операцию «Железные мечи» после ударов палестинцев по территории страны 7 октября. Для достижения своих целей, отмечали в Иерусалиме, армия готова не обращать внимание на заявления ХАМАС о заложниках и продолжать наносить удары по группировке.