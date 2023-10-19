Forbes: США тайно отправили на Украину просроченные ракеты ATACMS

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США отправили на Украину устаревшие ракеты ATACMS Фото:
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Ракеты ATACMS, которые США втайне отправили на Украину, оказались просроченными. Об этом написали в журнале Forbes.

«Армия США имеет в своем арсенале сотни просроченных или почти просроченных M39 (одна из модификаций ATACMS — прим. URA.RU). Администрация президента США Джо Байдена в последние недели без лишнего шума отправила на Украину неназванное количество устаревших ракет», — написали в материале статьи.

Также майор армии США Джеймс Хаттон заявил, предоставленные Киеву боеприпасы не помогут ВСУ в борьбе с российскими танками. По его словам, M39 «бесполезны» в борьбе с бронетехникой.

Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох», передает RT. США надеялись, что российская армия не успеет отреагировать на это и увезти свою технику и вооружение из радиуса поражения боеприпасов, дополняет Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предоставление Украине этих ракет не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте, сообщает «Ридус».

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Ракеты ATACMS, которые США втайне отправили на Украину, оказались просроченными. Об этом написали в журнале Forbes. «Армия США имеет в своем арсенале сотни просроченных или почти просроченных M39 (одна из модификаций ATACMS — прим. URA.RU). Администрация президента США Джо Байдена в последние недели без лишнего шума отправила на Украину неназванное количество устаревших ракет», — написали в материале статьи. Также майор армии США Джеймс Хаттон заявил, предоставленные Киеву боеприпасы не помогут ВСУ в борьбе с российскими танками. По его словам, M39 «бесполезны» в борьбе с бронетехникой. Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох», передает RT. США надеялись, что российская армия не успеет отреагировать на это и увезти свою технику и вооружение из радиуса поражения боеприпасов, дополняет Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предоставление Украине этих ракет не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте, сообщает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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