Forbes: США тайно отправили на Украину просроченные ракеты ATACMS

19 октября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

США отправили на Украину устаревшие ракеты ATACMS Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракеты ATACMS, которые США втайне отправили на Украину, оказались просроченными. Об этом написали в журнале Forbes. «Армия США имеет в своем арсенале сотни просроченных или почти просроченных M39 (одна из модификаций ATACMS — прим. URA.RU). Администрация президента США Джо Байдена в последние недели без лишнего шума отправила на Украину неназванное количество устаревших ракет», — написали в материале статьи. Также майор армии США Джеймс Хаттон заявил, предоставленные Киеву боеприпасы не помогут ВСУ в борьбе с российскими танками. По его словам, M39 «бесполезны» в борьбе с бронетехникой. Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох», передает RT. США надеялись, что российская армия не успеет отреагировать на это и увезти свою технику и вооружение из радиуса поражения боеприпасов, дополняет Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предоставление Украине этих ракет не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте, сообщает «Ридус».

Ракеты ATACMS, которые США втайне отправили на Украину, оказались просроченными. Об этом написали в журнале Forbes. «Армия США имеет в своем арсенале сотни просроченных или почти просроченных M39 (одна из модификаций ATACMS — прим. URA.RU). Администрация президента США Джо Байдена в последние недели без лишнего шума отправила на Украину неназванное количество устаревших ракет», — написали в материале статьи. Также майор армии США Джеймс Хаттон заявил, предоставленные Киеву боеприпасы не помогут ВСУ в борьбе с российскими танками. По его словам, M39 «бесполезны» в борьбе с бронетехникой. Вашингтон тайно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох», передает RT. США надеялись, что российская армия не успеет отреагировать на это и увезти свою технику и вооружение из радиуса поражения боеприпасов, дополняет Pravda.Ru. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предоставление Украине этих ракет не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте, сообщает «Ридус».