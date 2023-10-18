18 октября 2023

Свердловский подросток зарубил топором сожителя матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Орудием убийства парень выбрал топор (архивное фото) Фото:

Подросток в Нижней Салде (Свердловская область) зарубил топором сожителя своей матери. Предположительно, 16-летний парень считал, что мужчина оказывал на женщину негативное влияние, и из-за него она начала пить.

«Мама [подростка] два месяца назад завела отношения с 40-летним Дмитрием. После этого жизнь превратилась в алкогольную балабановщину. Парень переживал — уговаривал мать его бросить, но та никак не находила сил. Тогда сын решил избавиться от мужчины сам», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

В роковую ночь мать и сожитель пьяные легли спать, подросток взял в руки топор и дернул дверь спальни. Когда женщина вышла проверить шум, парень проскочил внутрь комнаты и напал на мужчину. Он проломил ему череп и нанес более 14 ударов топором.

На данный момент подросток находится под домашним арестом. Он живет у дяди, с мамой общаться ему запрещено. Юношу ждет психиатрическая экспертиза. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского СКР. Там отказались от ответа.

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Подросток в Нижней Салде (Свердловская область) зарубил топором сожителя своей матери. Предположительно, 16-летний парень считал, что мужчина оказывал на женщину негативное влияние, и из-за него она начала пить. «Мама [подростка] два месяца назад завела отношения с 40-летним Дмитрием. После этого жизнь превратилась в алкогольную балабановщину. Парень переживал — уговаривал мать его бросить, но та никак не находила сил. Тогда сын решил избавиться от мужчины сам», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В роковую ночь мать и сожитель пьяные легли спать, подросток взял в руки топор и дернул дверь спальни. Когда женщина вышла проверить шум, парень проскочил внутрь комнаты и напал на мужчину. Он проломил ему череп и нанес более 14 ударов топором. На данный момент подросток находится под домашним арестом. Он живет у дяди, с мамой общаться ему запрещено. Юношу ждет психиатрическая экспертиза. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского СКР. Там отказались от ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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