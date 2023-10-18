Свердловский подросток зарубил топором сожителя матери

19 октября 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Орудием убийства парень выбрал топор (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Подросток в Нижней Салде (Свердловская область) зарубил топором сожителя своей матери. Предположительно, 16-летний парень считал, что мужчина оказывал на женщину негативное влияние, и из-за него она начала пить. «Мама [подростка] два месяца назад завела отношения с 40-летним Дмитрием. После этого жизнь превратилась в алкогольную балабановщину. Парень переживал — уговаривал мать его бросить, но та никак не находила сил. Тогда сын решил избавиться от мужчины сам», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В роковую ночь мать и сожитель пьяные легли спать, подросток взял в руки топор и дернул дверь спальни. Когда женщина вышла проверить шум, парень проскочил внутрь комнаты и напал на мужчину. Он проломил ему череп и нанес более 14 ударов топором. На данный момент подросток находится под домашним арестом. Он живет у дяди, с мамой общаться ему запрещено. Юношу ждет психиатрическая экспертиза. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского СКР. Там отказались от ответа.

Подросток в Нижней Салде (Свердловская область) зарубил топором сожителя своей матери. Предположительно, 16-летний парень считал, что мужчина оказывал на женщину негативное влияние, и из-за него она начала пить. «Мама [подростка] два месяца назад завела отношения с 40-летним Дмитрием. После этого жизнь превратилась в алкогольную балабановщину. Парень переживал — уговаривал мать его бросить, но та никак не находила сил. Тогда сын решил избавиться от мужчины сам», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В роковую ночь мать и сожитель пьяные легли спать, подросток взял в руки топор и дернул дверь спальни. Когда женщина вышла проверить шум, парень проскочил внутрь комнаты и напал на мужчину. Он проломил ему череп и нанес более 14 ударов топором. На данный момент подросток находится под домашним арестом. Он живет у дяди, с мамой общаться ему запрещено. Юношу ждет психиатрическая экспертиза. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского СКР. Там отказались от ответа.