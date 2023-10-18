Власти Верещагинского округа принесли соболезнования родным педагога Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Верещагинском городском округе Пермского края скончался учитель физкультуры с 47-летним стажем Афанасий Блинов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте»

«Отдел образования администрации округа с прискорбием сообщает: 15 октября ушел из жизни учитель физической культуры Соколовской школы Афанасий Иванович Блинов. 47 лет он посвятил воспитанию подрастающего поколения. Он старался привить ученикам лучшие человеческие качества: доброту, честность, порядочность и патриотизм», — отметили власти Верещагинского округа

По словам чиновников, педагог был «искренне влюблен в свой предмет и безгранично предан детям». Власти принесли родным учителя соболезнования.