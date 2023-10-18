18 октября 2023

В Верещагино скончался почетный учитель физкультуры с 47-летним стажем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
Власти Верещагинского округа принесли соболезнования родным педагога Фото:

В Верещагинском городском округе Пермского края скончался учитель физкультуры с 47-летним стажем Афанасий Блинов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте»

«Отдел образования администрации округа с прискорбием сообщает: 15 октября ушел из жизни учитель физической культуры Соколовской школы Афанасий Иванович Блинов. 47 лет он посвятил воспитанию подрастающего поколения. Он старался привить ученикам лучшие человеческие качества: доброту, честность, порядочность и патриотизм», — отметили власти Верещагинского округа

По словам чиновников, педагог был «искренне влюблен в свой предмет и безгранично предан детям». Власти принесли родным учителя соболезнования.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верещагинском городском округе Пермского края скончался учитель физкультуры с 47-летним стажем Афанасий Блинов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» «Отдел образования администрации округа с прискорбием сообщает: 15 октября ушел из жизни учитель физической культуры Соколовской школы Афанасий Иванович Блинов. 47 лет он посвятил воспитанию подрастающего поколения. Он старался привить ученикам лучшие человеческие качества: доброту, честность, порядочность и патриотизм», — отметили власти Верещагинского округа По словам чиновников, педагог был «искренне влюблен в свой предмет и безгранично предан детям». Власти принесли родным учителя соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...