Глава комитета совфеда отметил изменения в Кургане

19 октября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Владимир Булавин рассказал, что за 10 лет Курган изменился до неузнаваемости (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе рабочего визита в Курган, председатель комитета совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил изменения в городской среде и качестве дорог в регионе. Об этом сообщило правительство Курганской области. «Очень много построено. Дороги стали лучше, городская среда стала выглядеть привлекательнее. Изменения существенные», — сказал Булавин, как сообщил telegram-канал правительства региона «Курганская область официально». Также Булавин уточнил, что последний визит в Курган совершал около 10 лет назад. Город, по его мнению, с тех пор изменился до неузнаваемости. «Чувствуется управленческий опыт губернатора. Курганской области повезло. Губернатор умеет привлекать дополнительные средства в бюджет. Эффективно работает команда, поддерживают сенаторы. Остается только пожелать так держать и дальше», — поделился впечатлениями глава комитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области провел встречу с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. В регион приехал на встречу глава комитета Владимир Булавин.

В ходе рабочего визита в Курган, председатель комитета совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил изменения в городской среде и качестве дорог в регионе. Об этом сообщило правительство Курганской области. «Очень много построено. Дороги стали лучше, городская среда стала выглядеть привлекательнее. Изменения существенные», — сказал Булавин, как сообщил telegram-канал правительства региона «Курганская область официально». Также Булавин уточнил, что последний визит в Курган совершал около 10 лет назад. Город, по его мнению, с тех пор изменился до неузнаваемости. «Чувствуется управленческий опыт губернатора. Курганской области повезло. Губернатор умеет привлекать дополнительные средства в бюджет. Эффективно работает команда, поддерживают сенаторы. Остается только пожелать так держать и дальше», — поделился впечатлениями глава комитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области провел встречу с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. В регион приехал на встречу глава комитета Владимир Булавин.