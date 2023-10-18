18 октября 2023

Глава комитета совфеда отметил изменения в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет, совфед, сф, федерации
Владимир Булавин рассказал, что за 10 лет Курган изменился до неузнаваемости (архивное фото) Фото:

В ходе рабочего визита в Курган, председатель комитета совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил изменения в городской среде и качестве дорог в регионе. Об этом сообщило правительство Курганской области.

«Очень много построено. Дороги стали лучше, городская среда стала выглядеть привлекательнее. Изменения существенные», — сказал Булавин, как сообщил telegram-канал правительства региона «Курганская область официально».

Также Булавин уточнил, что последний визит в Курган совершал около 10 лет назад. Город, по его мнению, с тех пор изменился до неузнаваемости. «Чувствуется управленческий опыт губернатора. Курганской области повезло. Губернатор умеет привлекать дополнительные средства в бюджет. Эффективно работает команда, поддерживают сенаторы. Остается только пожелать так держать и дальше», — поделился впечатлениями глава комитета.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области провел встречу с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. В регион приехал на встречу глава комитета Владимир Булавин.

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В ходе рабочего визита в Курган, председатель комитета совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил изменения в городской среде и качестве дорог в регионе. Об этом сообщило правительство Курганской области. «Очень много построено. Дороги стали лучше, городская среда стала выглядеть привлекательнее. Изменения существенные», — сказал Булавин, как сообщил telegram-канал правительства региона «Курганская область официально». Также Булавин уточнил, что последний визит в Курган совершал около 10 лет назад. Город, по его мнению, с тех пор изменился до неузнаваемости. «Чувствуется управленческий опыт губернатора. Курганской области повезло. Губернатор умеет привлекать дополнительные средства в бюджет. Эффективно работает команда, поддерживают сенаторы. Остается только пожелать так держать и дальше», — поделился впечатлениями глава комитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области провел встречу с членами комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. В регион приехал на встречу глава комитета Владимир Булавин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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