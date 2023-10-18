18 октября 2023

Стоматологу-ортопеду в Свердловской области готовы платить до 800 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология "Новая больница". Екатеринбург, стоматология
В Свердловской области на 27% вырос спрос на медиков Фото:

В Свердловской области на 27% вырос спрос на медиков, самой высокооплачиваемой вакансией в этой сфере оказался врач стоматолог-ортопед с зарплатой от 350 000 до 800 000 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru.

«С начала 2023 года в сфере „Медицина, фармацевтика“ по Свердловской области было открыто на 27% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Но количество активных резюме увеличилось лишь на 15%», — поделился собеседник. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере на данный момент составляет 43,6 тысяч, а год назад была 38,9 тысяч рублей.

В топ 5 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области входят: врач стоматолог-ортопед (зарплата от 350 000 до 800 000 рублей), оториноларинголог детский (от 150 000 до 350 000 рублей), стоматолог-хирург-имплантолог (от 200 000 рублей), главврач невролог (от 200 000 до 250 000 рублей), косметолог-дерматовенеролог (от 150 000 до 250 000 тысяч рублей).

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В Свердловской области на 27% вырос спрос на медиков, самой высокооплачиваемой вакансией в этой сфере оказался врач стоматолог-ортопед с зарплатой от 350 000 до 800 000 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «С начала 2023 года в сфере „Медицина, фармацевтика“ по Свердловской области было открыто на 27% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Но количество активных резюме увеличилось лишь на 15%», — поделился собеседник. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере на данный момент составляет 43,6 тысяч, а год назад была 38,9 тысяч рублей. В топ 5 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области входят: врач стоматолог-ортопед (зарплата от 350 000 до 800 000 рублей), оториноларинголог детский (от 150 000 до 350 000 рублей), стоматолог-хирург-имплантолог (от 200 000 рублей), главврач невролог (от 200 000 до 250 000 рублей), косметолог-дерматовенеролог (от 150 000 до 250 000 тысяч рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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