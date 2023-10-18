Стоматологу-ортопеду в Свердловской области готовы платить до 800 тысяч

19 октября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

В Свердловской области на 27% вырос спрос на медиков Фото: Анна Серкова © URA.RU В Свердловской области на 27% вырос спрос на медиков, самой высокооплачиваемой вакансией в этой сфере оказался врач стоматолог-ортопед с зарплатой от 350 000 до 800 000 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «С начала 2023 года в сфере „Медицина, фармацевтика“ по Свердловской области было открыто на 27% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Но количество активных резюме увеличилось лишь на 15%», — поделился собеседник. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере на данный момент составляет 43,6 тысяч, а год назад была 38,9 тысяч рублей. В топ 5 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области входят: врач стоматолог-ортопед (зарплата от 350 000 до 800 000 рублей), оториноларинголог детский (от 150 000 до 350 000 рублей), стоматолог-хирург-имплантолог (от 200 000 рублей), главврач невролог (от 200 000 до 250 000 рублей), косметолог-дерматовенеролог (от 150 000 до 250 000 тысяч рублей).

В Свердловской области на 27% вырос спрос на медиков, самой высокооплачиваемой вакансией в этой сфере оказался врач стоматолог-ортопед с зарплатой от 350 000 до 800 000 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «С начала 2023 года в сфере „Медицина, фармацевтика“ по Свердловской области было открыто на 27% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Но количество активных резюме увеличилось лишь на 15%», — поделился собеседник. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере на данный момент составляет 43,6 тысяч, а год назад была 38,9 тысяч рублей. В топ 5 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области входят: врач стоматолог-ортопед (зарплата от 350 000 до 800 000 рублей), оториноларинголог детский (от 150 000 до 350 000 рублей), стоматолог-хирург-имплантолог (от 200 000 рублей), главврач невролог (от 200 000 до 250 000 рублей), косметолог-дерматовенеролог (от 150 000 до 250 000 тысяч рублей).