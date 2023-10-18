18 октября 2023

Курганский сотрудник следкома уехала на совещание к Бастрыкину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
Сотрудница курганского следкома приняла участие в совещании с Бастрыкиным Фото:

Старший помощник руководителя управления по работе с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с главой следкома Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается в группе СУ СК РФ в соцсети «ВКонтакте».

«Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе совещания были обсуждены вопросы качества и оперативность мониторинга СМИ и социальных медиа, а также вопросы организации взаимодействия с общественными деятелями и организациями», — сообщается в группе следкома РФ.

Старший помощник руководителя курганского СУ СК Олеся Гулькевич (на фото — пятая справа) на совещание с главой следкома РФ Александром Бастрыкиным
Старший помощник руководителя курганского СУ СК Олеся Гулькевич (на фото — пятая справа) на совещание с главой следкома РФ Александром Бастрыкиным
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Старший помощник руководителя управления по работе с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с главой следкома Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается в группе СУ СК РФ в соцсети «ВКонтакте». «Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе совещания были обсуждены вопросы качества и оперативность мониторинга СМИ и социальных медиа, а также вопросы организации взаимодействия с общественными деятелями и организациями», — сообщается в группе следкома РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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