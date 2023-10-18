Курганский сотрудник следкома уехала на совещание к Бастрыкину. Фото

19 октября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Сотрудница курганского следкома приняла участие в совещании с Бастрыкиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Старший помощник руководителя управления по работе с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с главой следкома Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается в группе СУ СК РФ в соцсети «ВКонтакте». «Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе совещания были обсуждены вопросы качества и оперативность мониторинга СМИ и социальных медиа, а также вопросы организации взаимодействия с общественными деятелями и организациями», — сообщается в группе следкома РФ. Старший помощник руководителя курганского СУ СК Олеся Гулькевич (на фото — пятая справа) на совещание с главой следкома РФ Александром Бастрыкиным Фото: группа СУ СК РФ в соцсети «ВКонтакте»

Старший помощник руководителя управления по работе с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с главой следкома Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается в группе СУ СК РФ в соцсети «ВКонтакте». «Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе совещания были обсуждены вопросы качества и оперативность мониторинга СМИ и социальных медиа, а также вопросы организации взаимодействия с общественными деятелями и организациями», — сообщается в группе следкома РФ.