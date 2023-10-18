Старший помощник руководителя управления по работе с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с главой следкома Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается в группе СУ СК РФ в соцсети «ВКонтакте».
«Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе совещания были обсуждены вопросы качества и оперативность мониторинга СМИ и социальных медиа, а также вопросы организации взаимодействия с общественными деятелями и организациями», — сообщается в группе следкома РФ.
Старший помощник руководителя курганского СУ СК Олеся Гулькевич (на фото — пятая справа) на совещание с главой следкома РФ Александром Бастрыкиным
Старший помощник руководителя управления по работе с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с главой следкома Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается в группе СУ СК РФ в соцсети «ВКонтакте». «Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Курганской области Олеся Гулькевич приняла участие в совещании с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе совещания были обсуждены вопросы качества и оперативность мониторинга СМИ и социальных медиа, а также вопросы организации взаимодействия с общественными деятелями и организациями», — сообщается в группе следкома РФ.