18 октября 2023

В Пермском крае резко вырос спрос на медицинский персонал

Hh: среди пермских работодателей на 20% вырос спрос на врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск, минздрав, лечение, медицина, врач, доктор
Количество вакансий в медицинской и фармацевтической отраслях увеличилось на 20% Фото:

В Пермском крае за 9 месяцев 2023 года спрос на медицинский персонал увеличился на 20%. При этом число активных резюме повысилось на 6%, сообщается в аналитическом исследовании компании Headhunter.

«За январь—сентябрь 2023 года в сфере „медицина, фармацевтика“ в Пермском крае было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. При этом количество активных резюме увеличилось лишь на 6%. По итогам сентября 2023 года на одну медвакансию в регионе приходится всего 2,4 активных резюме, что говорит о дефиците соискателей», — говорится в исследовании.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «медицина, фармацевтика» в январе—сентябре 2023 года составила 36,7 тысяч рублей. Средние зарплатные ожидания ищущих работу медиков составляют 40,7 тысяч рублей. В топ самых высокооплачиваемых медработников входят стоматолог-хирург, которому готовы платить до 500 тысяч рублей. Сердечно-сосудистому хирургу обещают зарплату до 300 тысяч рублей, столько же может получать врач-ортодонт.

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В Пермском крае за 9 месяцев 2023 года спрос на медицинский персонал увеличился на 20%. При этом число активных резюме повысилось на 6%, сообщается в аналитическом исследовании компании Headhunter. «За январь—сентябрь 2023 года в сфере „медицина, фармацевтика“ в Пермском крае было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. При этом количество активных резюме увеличилось лишь на 6%. По итогам сентября 2023 года на одну медвакансию в регионе приходится всего 2,4 активных резюме, что говорит о дефиците соискателей», — говорится в исследовании. Средняя предлагаемая зарплата в сфере «медицина, фармацевтика» в январе—сентябре 2023 года составила 36,7 тысяч рублей. Средние зарплатные ожидания ищущих работу медиков составляют 40,7 тысяч рублей. В топ самых высокооплачиваемых медработников входят стоматолог-хирург, которому готовы платить до 500 тысяч рублей. Сердечно-сосудистому хирургу обещают зарплату до 300 тысяч рублей, столько же может получать врач-ортодонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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