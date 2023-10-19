SHOT: сына и тещу Стаса Намина жестоко убили

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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Следователи не обнаружили следов борьбы (архивное фото) Фото:

В деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья в коттедже найдены мертвыми сын и теща музыканта, основателя групп «Цветы» и «Парк горького» Стаса Намина. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отметив, что внук после убийства также пострадал — у него раны по всему телу.

«Жестоко убиты сын и теща легенды русского рока — основателя групп «Парк горького» и Цветы» Стаса Намина. Режиссер Артем Микоян и его бабушка найдены с множественными ножевыми в их коттедже в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на источник.

Как отметил источник канала, следов борьбы в коттедже следователи не нашли. Убийца был пойман ими по горячим следам — это старший сын Намина Роман Микоян. Отмечается, что в момент убийства он был не в себе и не отдавал себе отчет в том, что делает. Сейчас Микоян доставлен на допрос.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Московской области для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

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В деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья в коттедже найдены мертвыми сын и теща музыканта, основателя групп «Цветы» и «Парк горького» Стаса Намина. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отметив, что внук после убийства также пострадал — у него раны по всему телу. «Жестоко убиты сын и теща легенды русского рока — основателя групп «Парк горького» и Цветы» Стаса Намина. Режиссер Артем Микоян и его бабушка найдены с множественными ножевыми в их коттедже в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на источник. Как отметил источник канала, следов борьбы в коттедже следователи не нашли. Убийца был пойман ими по горячим следам — это старший сын Намина Роман Микоян. Отмечается, что в момент убийства он был не в себе и не отдавал себе отчет в том, что делает. Сейчас Микоян доставлен на допрос. URA.RU направило запрос в УМВД России по Московской области для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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