SHOT: сына и тещу Стаса Намина жестоко убили

19 октября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Следователи не обнаружили следов борьбы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья в коттедже найдены мертвыми сын и теща музыканта, основателя групп «Цветы» и «Парк горького» Стаса Намина. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отметив, что внук после убийства также пострадал — у него раны по всему телу. «Жестоко убиты сын и теща легенды русского рока — основателя групп «Парк горького» и Цветы» Стаса Намина. Режиссер Артем Микоян и его бабушка найдены с множественными ножевыми в их коттедже в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на источник. Как отметил источник канала, следов борьбы в коттедже следователи не нашли. Убийца был пойман ими по горячим следам — это старший сын Намина Роман Микоян. Отмечается, что в момент убийства он был не в себе и не отдавал себе отчет в том, что делает. Сейчас Микоян доставлен на допрос. URA.RU направило запрос в УМВД России по Московской области для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

В деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья в коттедже найдены мертвыми сын и теща музыканта, основателя групп «Цветы» и «Парк горького» Стаса Намина. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отметив, что внук после убийства также пострадал — у него раны по всему телу. «Жестоко убиты сын и теща легенды русского рока — основателя групп «Парк горького» и Цветы» Стаса Намина. Режиссер Артем Микоян и его бабушка найдены с множественными ножевыми в их коттедже в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на источник. Как отметил источник канала, следов борьбы в коттедже следователи не нашли. Убийца был пойман ими по горячим следам — это старший сын Намина Роман Микоян. Отмечается, что в момент убийства он был не в себе и не отдавал себе отчет в том, что делает. Сейчас Микоян доставлен на допрос. URA.RU направило запрос в УМВД России по Московской области для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.