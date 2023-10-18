18 октября 2023

Министру Фалькову покажут детище сенатора Муратова, в которое он вложил 100 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, фальков валерий
Министр примет участие в открытие одного из проектов, профинансированных сенатором Муратовым Фото:

В Кургане главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову покажут IT-институт в Курганском госуниверситете — проект сенатора Муратова. Об этом сообщило правительство Курганской области.

«19 октября планируется рабочий визит в Курган министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он примет участие в открытии IT-института Курганского госуниверситета», — сообщил telegram-канал правительства «Курганская область официально».

Проект профинансировал завод «Курганприбор», который ранее принадлежал Сергею Муратову. На создание IT-института и IT-колледжа было потрачено 100 млн рублей. Также министр осмотрит Центр цифрового образования школьников IT-куб, аудитории и лаборатории вуза. Помимо этого Фальков будет участвовать в совещании по развитию инженерного и агропромышленного образования.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане готовятся к визиту министра Фалькова. По данным источника, в рамках поездки он проверит результаты объединения двух курганских вузов.

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В Кургане главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову покажут IT-институт в Курганском госуниверситете — проект сенатора Муратова. Об этом сообщило правительство Курганской области. «19 октября планируется рабочий визит в Курган министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он примет участие в открытии IT-института Курганского госуниверситета», — сообщил telegram-канал правительства «Курганская область официально». Проект профинансировал завод «Курганприбор», который ранее принадлежал Сергею Муратову. На создание IT-института и IT-колледжа было потрачено 100 млн рублей. Также министр осмотрит Центр цифрового образования школьников IT-куб, аудитории и лаборатории вуза. Помимо этого Фальков будет участвовать в совещании по развитию инженерного и агропромышленного образования. Ранее URA.RU писало, что в Кургане готовятся к визиту министра Фалькова. По данным источника, в рамках поездки он проверит результаты объединения двух курганских вузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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