Министру Фалькову покажут детище сенатора Муратова, в которое он вложил 100 млн

19 октября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Министр примет участие в открытие одного из проектов, профинансированных сенатором Муратовым Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову покажут IT-институт в Курганском госуниверситете — проект сенатора Муратова. Об этом сообщило правительство Курганской области. «19 октября планируется рабочий визит в Курган министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он примет участие в открытии IT-института Курганского госуниверситета», — сообщил telegram-канал правительства «Курганская область официально». Проект профинансировал завод «Курганприбор», который ранее принадлежал Сергею Муратову. На создание IT-института и IT-колледжа было потрачено 100 млн рублей. Также министр осмотрит Центр цифрового образования школьников IT-куб, аудитории и лаборатории вуза. Помимо этого Фальков будет участвовать в совещании по развитию инженерного и агропромышленного образования. Ранее URA.RU писало, что в Кургане готовятся к визиту министра Фалькова. По данным источника, в рамках поездки он проверит результаты объединения двух курганских вузов.

В Кургане главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову покажут IT-институт в Курганском госуниверситете — проект сенатора Муратова. Об этом сообщило правительство Курганской области. «19 октября планируется рабочий визит в Курган министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он примет участие в открытии IT-института Курганского госуниверситета», — сообщил telegram-канал правительства «Курганская область официально». Проект профинансировал завод «Курганприбор», который ранее принадлежал Сергею Муратову. На создание IT-института и IT-колледжа было потрачено 100 млн рублей. Также министр осмотрит Центр цифрового образования школьников IT-куб, аудитории и лаборатории вуза. Помимо этого Фальков будет участвовать в совещании по развитию инженерного и агропромышленного образования. Ранее URA.RU писало, что в Кургане готовятся к визиту министра Фалькова. По данным источника, в рамках поездки он проверит результаты объединения двух курганских вузов.