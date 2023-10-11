11 октября 2023

В Кургане ждут федерального министра Фалькова, который проверит вуз

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Фальков. Екатеринбург, фальков валерий
В КГУ готовятся представить Фалькову результаты реорганизации Фото:

В Кургане готовятся к визиту министра науки и высшего образования РФ Валентина Фалькова. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к правительству области и сфере образования. В качестве одного из поводов визита источники называют проверку результатов объединения двух курганских вузов — Курганского госуниверситета и Курганской сельскохозяйственной академии.

«Министра науки и высшего образования Фалькова ждут в Кургане на следующей неделе. Одним из вопросов, которые будут обсуждать на мероприятиях с министром, станет проверка результатов объединения КГУ и КГСХА», — сообщил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства науки и высшего образования с просьбой прокомментировать информацию и уточнить дату и цель визита министра. Также запрос направлен в пресс-службу Курганского государственного университета. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Фальков приглашен на форум ректоров. В Кургане с 18 по 20 октября пройдет выездной Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. В нем примут участие представители Минобороны, Генпрокуратуры, федеральных министерств и ведомств, 10 сенаторов. Реорганизация КГУ в виде присоединения Курганской сельхозакадемии завершилась в ноябре 2022 года.

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В Кургане готовятся к визиту министра науки и высшего образования РФ Валентина Фалькова. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к правительству области и сфере образования. В качестве одного из поводов визита источники называют проверку результатов объединения двух курганских вузов — Курганского госуниверситета и Курганской сельскохозяйственной академии. «Министра науки и высшего образования Фалькова ждут в Кургане на следующей неделе. Одним из вопросов, которые будут обсуждать на мероприятиях с министром, станет проверка результатов объединения КГУ и КГСХА», — сообщил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства науки и высшего образования с просьбой прокомментировать информацию и уточнить дату и цель визита министра. Также запрос направлен в пресс-службу Курганского государственного университета. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Фальков приглашен на форум ректоров. В Кургане с 18 по 20 октября пройдет выездной Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. В нем примут участие представители Минобороны, Генпрокуратуры, федеральных министерств и ведомств, 10 сенаторов. Реорганизация КГУ в виде присоединения Курганской сельхозакадемии завершилась в ноябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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