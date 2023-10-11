В Кургане ждут федерального министра Фалькова, который проверит вуз

12 октября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

В КГУ готовятся представить Фалькову результаты реорганизации Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане готовятся к визиту министра науки и высшего образования РФ Валентина Фалькова. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к правительству области и сфере образования. В качестве одного из поводов визита источники называют проверку результатов объединения двух курганских вузов — Курганского госуниверситета и Курганской сельскохозяйственной академии. «Министра науки и высшего образования Фалькова ждут в Кургане на следующей неделе. Одним из вопросов, которые будут обсуждать на мероприятиях с министром, станет проверка результатов объединения КГУ и КГСХА», — сообщил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства науки и высшего образования с просьбой прокомментировать информацию и уточнить дату и цель визита министра. Также запрос направлен в пресс-службу Курганского государственного университета. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Фальков приглашен на форум ректоров. В Кургане с 18 по 20 октября пройдет выездной Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. В нем примут участие представители Минобороны, Генпрокуратуры, федеральных министерств и ведомств, 10 сенаторов. Реорганизация КГУ в виде присоединения Курганской сельхозакадемии завершилась в ноябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане готовятся к визиту министра науки и высшего образования РФ Валентина Фалькова. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к правительству области и сфере образования. В качестве одного из поводов визита источники называют проверку результатов объединения двух курганских вузов — Курганского госуниверситета и Курганской сельскохозяйственной академии. «Министра науки и высшего образования Фалькова ждут в Кургане на следующей неделе. Одним из вопросов, которые будут обсуждать на мероприятиях с министром, станет проверка результатов объединения КГУ и КГСХА», — сообщил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства науки и высшего образования с просьбой прокомментировать информацию и уточнить дату и цель визита министра. Также запрос направлен в пресс-службу Курганского государственного университета. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Фальков приглашен на форум ректоров. В Кургане с 18 по 20 октября пройдет выездной Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. В нем примут участие представители Минобороны, Генпрокуратуры, федеральных министерств и ведомств, 10 сенаторов. Реорганизация КГУ в виде присоединения Курганской сельхозакадемии завершилась в ноябре 2022 года.