Сунак прилетел в Израиль на следующий день после Байдена

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Риши Сунак прибыл в Израиль на следующий день после американского президента Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Израиль прилетел премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он встретится со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху.

«Сунак прибыл в Израиль», — сообщает Sky News. По данным издания, он намерен провести переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом и премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Днем ранее в Тель-Авив прилетел президент США Джо Байден. В разговоре с израильским премьер-министром он заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать Иерусалим в его борьбе с ХАМАСом до последнего.

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В Израиль прилетел премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он встретится со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху. «Сунак прибыл в Израиль», — сообщает Sky News. По данным издания, он намерен провести переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом и премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Днем ранее в Тель-Авив прилетел президент США Джо Байден. В разговоре с израильским премьер-министром он заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать Иерусалим в его борьбе с ХАМАСом до последнего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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