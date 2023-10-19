Сунак прилетел в Израиль на следующий день после Байдена

Риши Сунак прибыл в Израиль на следующий день после американского президента
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Израиль прилетел премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он встретится со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху.
«Сунак прибыл в Израиль», — сообщает
Днем ранее в Тель-Авив прилетел президент США Джо Байден. В разговоре с израильским премьер-министром он заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать Иерусалим в его борьбе с ХАМАСом до последнего.
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